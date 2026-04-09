انطلاق الدورة الثالثة من معرض شلاتين للكتاب 12 أبريل بمشاركة مؤسسات ثقافية كبرى

تحت رعاية الدكتورة جيهان زكي، وزيرة الثقافة، والدكتور وليد البرقي، محافظ البحر الأحمر، تستعد الهيئة المصرية العامة للكتاب بالتعاون مع قطاعات وزارة الثقافة المختلفة لافتتاح الدورة الثالثة من معرض شلاتين للكتاب، والذي يُقام خلال الفترة من 12 إلى 19 أبريل الجاري، بقصر ثقافة شلاتين، في خطوة تعكس حرص الدولة على دعم الحراك الثقافي والوصول بالكتاب إلى مختلف المناطق الحدودية.

ويأتي تنظيم المعرض في إطار استراتيجية وزارة الثقافة الهادفة إلى تحقيق العدالة الثقافية، وإتاحة المعرفة لكافة فئات المجتمع، خاصة في المناطق التي تحتاج إلى تكثيف الأنشطة الثقافية، بما يسهم في بناء الوعي وتعزيز الهوية الوطنية، وبمشاركة أبناء شلاتين بإبداعاتهم وفنونهم وحرفهم وصناعاتهم الثقافية والشعبية.

ومن المقرر أن يشهد المعرض مشاركة واسعة لعدد من الجهات والمؤسسات الثقافية والرسمية، من بينها الهيئة المصرية العامة للكتاب، والهيئة العامة لقصور الثقافة، والمجلس الأعلى للثقافة، والهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية، إلى جانب عدد من المؤسسات الصحفية الكبرى، مثل مؤسسة الأهرام، ودار المعارف، ودار الهلال.

كما يشارك في الفعاليات عدد من الهيئات والمؤسسات الدينية والتعليمية، من بينها المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، ومجمع البحوث الإسلامية، وجامعة القاهرة، بالإضافة إلى المجلس القومي للمرأة، والمجلس القومي للطفولة والأمومة، وهو ما يعكس تنوع المحتوى الثقافي والفكري الذي يقدمه المعرض لجمهوره.

ويقدم المعرض مجموعة كبيرة من الإصدارات في مختلف مجالات المعرفة، بأسعار مخفضة تناسب جميع الفئات، إلى جانب تنظيم عدد من الفعاليات الثقافية والفنية، التي تشمل ندوات تثقيفية، وأمسيات أدبية، وورش عمل للأطفال، بهدف تنمية مهاراتهم وتعزيز حب القراءة لديهم.

ويُعد معرض شلاتين للكتاب أحد المبادرات الثقافية المهمة التي تستهدف تنمية الوعي المجتمعي، ودعم أبناء المناطق الحدودية، من خلال توفير مصادر المعرفة، وخلق بيئة ثقافية تفاعلية تسهم في اكتشاف المواهب وتنمية القدرات، بما يعزز من دور الثقافة في تحقيق التنمية المستدامة.