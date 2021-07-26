قفشة يهاجم رواد التواصل الاجتماعي: بقينا في مجتمع السب والشتيمة عادي

وجه محمد مجدي قفشة، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، رسالة لرواد مواقع التواصل الاجتماعي ، بسبب مايدور علي الصفحات في الآونة الأخيرة.



وكتب صانع العاب النادي الاهلي عبر خاصية "استوري" على حسابه الرسمي على موقع "إنستجرام":" إنك تكون محترم دہ اختیار، إنك تكون مؤدب وابن أصول دي تربية وتنشئة".



وأضاف قفشة: "إيه السبب إننا بقينا في مجتمع السب والشتيمة بقي شيء عادي؟، يا جماعة والله الدنيا بسيطة، ربنا من عليا بنعم كثيرة جدًا من حب ناس لتوفيق ورضا".



وأكمل نجم الأهلي:" أسباب كثيرة جدًا ورا إنك تشوف شخص ناجح، أصلها وأساسها إنك تكون مؤدب صبور، متصدقش السوشيال ميديا دمرت أساس التربية السليمة".



وأردف قفشة: "متستعجلش النجاح خليك مكافح اصبر والتزم بالأصول، متجرحش حد بسهولة كده من ورا کیبورد، ولا بأنك تستسهل الشتيمة، ليه کده، بكلمك وأنا أكثر شخص بفضل الله بيتم دعمه وتشجيعه على وسائل التواصل، وعارف إن زي ما فيه حلو فيه وحش أنا كده كده معنديش رد إلا في الملعب، دائما سواء للحلو أو الوحش".



واختتم قفشة قائلاً:" بزعل جدا على حاجات بشوفها متخصنيش، لكن ممكن تؤذي جدًا وتهد تعب سنين، الأخلاق والاحترام هم أصل الرجولة متنساش".



حقق الأهلي فوزا مثيرا علي الإنتاج الحربي بثلاثة أهداف مقابل هدفين ، فى المباراة التي جمعت الفريقين ، على ملعب السلام فى الجولة الـ24 المؤجلة من بطولة الدوري المصري.



وبهذه النتيجة يرتفع رصيد الأهلي إلى النقطة 55 فى المركز الثاني، بينما ارتفع رصيد الانتاج الحربي الي النقطة 19 محتلا المركز الثامن عشر والاخير .