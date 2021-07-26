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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بدء هدم الجدران الداخلية... مقاول الهدم يتسلم عقار الأنفوشى المائل في الإسكندرية

عقار الجمرك المائل
عقار الجمرك المائل

تسلم مقاول الهدم عقار الأنفوشى المائل في الاسكندرية للبدء في إزالة 10 أدوار بالعقار وفقًا لقرار اللجنة الهندسية التي كلفها محافظ الإسكندرية اللواء محمد الشريف.

وبدأ مقاول الهدم في إزالة الجدران الداخلية بالفعل من الأدوار العليا بالعقار، وذلك بناء على قرار محافظة الاسكندرية واللجنة الهندسية بتخفيف الأحمال وإزالة 10 أدوار من العقار.

ويواصل مقاول الهدم اليوم أعمال الهدم حفاظًا على سلامة المواطنين.

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ألقت أجهزة الأمن في الاسكندرية القبض على مالك عقار الانفوشى أثناء تواجده فى دائرة قسم شرطة أول الرمل بالإسكندرية ووقوع حادث بسيارته أثناء محاولة هروبه.

وبعد إلقاء القبض، تمت إحالته لقسم شرطة الجمرك وتحويله إلى النيابة العامة.

وكلف اللواء محمد الشريف محافظ الاسكندرية لجنة هندسية عاجلة من كلية الهندسة لمعاينة وفحص عقار بحري المائل للتأكد من السلامة الإنشائية للعقار والعقارات المحيطة به.

وعاينت اللجنة أمس السبت العقار المائل والعقارات المحيطة به لتحديد موقفها الهندسي وعدم تأثرها، والتأكد من عدم وجود أي خطورة بها علي أرواح المواطنين. 

وكشفت اللجنة الهندسية فى تقريرها الأولى بعد المعاينة المبدئية وجود هبوط وميل للعقار في إتجاه الناحية القبلية والشرقية بأزاحة حوالي 20 سم من أعلى وذلك نتيجة لضعف الأساسات وعدم قدرتها على تحمل الأحمال الواقفة عليها. 

وأوصت اللجنة بالإزالة الفورية للأدوار العلوية من دور الخدمات وحتى الدور الثامن علوي ليصبح العقار مكون من دور أرضي وسبعة أدوار علوية، مع رصد العقار أثناء الإزالة وبعدها بمدة حوالي ثلاث أشهر وموافاة اللجنة بالنتيجة لإتخاذ أي إجراء آخر حيال العقار. 

كما أوصت اللجنة برصد مساحي للعقارات المجاورة وخاصة العقار الملاحق والمكون من دور أرضي و15 دور متكررا، لإتخاذ القرار المناسب.

جاء ذلك بحضور الأستاذ الدكتور التوني محمود التوني، والأستاذ الدكتور المهندس مصطفى شوقي رمضان، واللواء حسام الشيخ رئيس حي الجمرك، والأستاذة هدي أبو كليلة مدير الإدارة العامة للمتابعة بالمحافظة، والجهات التنفيذية والأمنية المعنية. 

جدير بالذكر أنه عقب حدوث ميل لعقار بحرى،الكائن14  بشارع خطاب وناصية عبد المجيد اللبان بنطاق حي الجمرك. أمر محافظ الإسكندرية بالإخلاء الفوري للعقار بالكامل، وكذلك إخلاء العقارات المجاورة والمقابلة لجهة ميل العقار المائل لحين التأكد من السلامة الإنشائية لتلك العقارات حفاظاً على أرواح وسلامة المواطنين. 

كما كلف المحافظ جميع الأجهزة التنفيذية بالتعامل الفوري مع تداعيات حادث، مشددا على رفع درجة الاستعداد بجميع أجهزة المحافظة والمرافق والصحة والتضامن الاجتماعي مع تكثيف تواجد الأجهزة الأمنية وفرق الدفاع المدني والإسعاف بالمنطقة المحيطة بالعقار.

كما وجه المحافظ التضامن الاجتماعي برئاسة الدكتورة ماجدة حسن بتوفير أماكن مخصصة لاستقبال السكان المتضررين .

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