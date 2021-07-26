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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بـ الأسود.. سارة سلامة تخطف الأنظار بإطلالة جذابة

سارة سلامة
سارة سلامة

نشرت الفنانة سارة سلامة صورة جديدة لها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".


تألقت سارة سلامة بإطلالة جذابة، مرتدية توب انيق باللون الاسود، وبنطال ليجن رمادي واعتمدت على المكياج الناعم وتركت خصلات شعرها البني منسدلًا علي أكتافها بطريقة ساحرة.


يذكر أن آخر أعمال سارة سلامة، مشاركتها في بطولة مسلسل “إسعاف يونس”، مع “محمد أنور، هشام محمد شرف، محمد علي رزق، إيمان السيد، منة عرفة، هناء الشوربجي، أحمد محارب، حسين حجاج”، وآخرين، وهو من إخراج معتز التوني، وتدور أحداثه في إطار كوميدي حول طبيب يجسده محمد أنور، لديه طموحات وأحلام يتمنى تحقيقها.


مسلسل "إسعاف يونس" تعتمد أحداثه على ظهور نجم كـ"ضيف شرف" في كل حلقة من حلقات العمل، وتضم القائمة عددا كبيرا من النجوم منهم أمير كرارة، أحمد فهمي، كريم فهمي، محمد عبدالرحمن، مصطفى خاطر، عبير صبري، محسن منصور، كريم محمود عبدالعزيز، صلاح عبد الله، محمد محمود، وأحمد فهيم، وآخرين.

 

سارة سلامة تخطف الأنظار إطلالة جذابة مسلسل اسعاف يونس صورة جديدة

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