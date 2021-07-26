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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

وفاء عامر تهنئ منة شلبي بعيد ميلادها.. صورة

وفاء عامر ومنة شلبي
وفاء عامر ومنة شلبي

حرصت الفنانة وفاء عامر على تهنئة النجمة منة شلبي، بمناسبة عيد ميلادها، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام ".

ونشرت وفاء عامر صورة للنجمة منة شلبي عبر حسابها وكتبت قائلة: "كل سنة وانتي طيبة".


صادف امس السبت 24 يوليو عيد ميلاد الفنانة  منة شلبى التي أتمت عامها الـ 39، وتعتبر من النجمات التي تجذب الأنظار حولها بمجرد ظهورها في مختلف المناسبات.


وتنتظر الفنانة منة شلبي بداية شهر أغسطس لعرض فيلم «الإنس والنمس» الذي يشاركها في بطولته كل من محمد هنيدي، عمرو عبد الجليل، بيومي فؤاد، صابرين، شريف دسوقي، محمود حافظ، دنيا ماهر، سليمان عيد، عارفة عبد الرسول، ويظهر في الفيلم عدد من ضيوف الشرف منهم صلاح عبدالله وشيكو ومحمد جمعة، والفيلم من تأليف كريم حسن بشير، وقصة وإخراج شريف عرفة، وإنتاج هشام عبدالخالق.

 

ويعرض للفنانة منة شلبي خلال الفترة الحالية الجزء الثاني من مسلسل «ليه لأ»، الذي يحقق نسبة مشاهدة عالية، وتفاعلا كبيرا على السوشيال ميديا، ويشاركها في بطولته كلا من أحمد حاتم، مراد مكرم، مها أبو عوف، سارة عبد الرحمن، تامر نبيل، دنيا ماهر، يارا جبران، ريم حجاب، منى أحمد زاهر، أشجى خالد، سمير جوهر، لمياء جعفر، إيناس الفلال، نجلاء يونس، أمير شاهين، فراس عيد، إنجي علي، برديس عرفة، محمود حجاج، إيناس حسن، أسماء فوزي، يوسف حازم، يوسف فرج، ومن تأليف مريم نعوم، دينا نجم ومجدي أمين، ومن إخراج مريم أبو عوف.

 

 

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IMG_٢٠٢١٠٧٢٦_٠٣٤٠٢٢
IMG_٢٠٢١٠٧٢٦_٠٣٣٤٣٥
IMG_٢٠٢١٠٧٢٦_٠٣٣٤٣٥
وفاء عامر تهنئة الفنانة منة شلبي عيد ميلادها الفنانة وفاء عامر

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