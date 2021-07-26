رواد السوشيال ميديا: برج سكني مائل يهدد بكارثة في الإسكندرية

عادت أزمة العقارات المائلة بالإسكندرية مجددا لتطل بوجهها وهذه المرة في شارع فيكتوريا بمنطقة ميدان الساعة بمحافظة الإسكندرية، والذي لوحظ حدوث ميل بالعقار، مما يمثل خطورة حتمية على قاطنيه والعقارات المحيطة به.



تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، صورا لبرج ضخم مكون من 14 طابق بمنطقة ميدان الساعة شارع فيكتوريا بمحافظة الإسكندرية، ويبدو أن العقار مائل، وأكد سكان المنطقة أن البرج مائل منذ فترة.

وناشد سكان فيكتوريا المسؤولين بمحافظة الإسكندرية، بالتوجه إلى البرج وحل المشكلة قبل وقوع كارثة قد تصل لفقد العشرات من الارواح، مؤكدين أن البرج مائل بشدة ومعرض للانهيار فى أى وقت.