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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بفستان لامع.. شيما الحاج تستعرض جمالها بهذه الإطلالة

شيما الحاج
شيما الحاج

حرصت الفنانة شيما الحاج، على مشاركة جمهورها ومتابعيها صورة جديدة لها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام".


وظهرت شيما الحاج بإطلالة أنيقة مرتدية فستان لامع، وتركت خصلات شعرها بطريقة ناعمة أعلى الكتف لإبراز أنوثتها الجذابة ومن الناحية الجمالية، وضعت المكياج المرتكز على الألوان التي تبرز جمالها.


وعلقت شيما الحاج علي الصور قائلة "أنا لا أهجر أحدا ، إنما أتغير بشكل يجعلك تبحث عني وأنا جالسة أمامك".

وعُرض مؤخرا للفنانة شيما الحاج مسلسل سكن البنات وتجسد في المسلسل دور "ليلى"، فتاة تمتلك مصنعًا للملابس وتمر بعدد من التغيرات التي تؤثر في حياتها بشكل جذري.


مسلسل "سكن البنات"، كان يحمل اسما مبدئيا بعنوان "هي" حتى تم الاستقرار على الاسم الجديد، مسلسل سكن البنات تأليف أحمد صبحي وإخراج محمد النقلي ويشارك فيه النجوم وفاء عامر آيتن عامر منذر رياحنة محمد نجاتي هاجر الشرنوبي وحسني شتا أحمد جمال سعيد منه فضالي.

 

الفنانة شيما الحاج فستان لامع صورة جديدة إطلالة انيقة سكن البنات

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