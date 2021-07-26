الحضري ينشر صورة مع الشيف التركي الشهير بوراك

نشر عصام الحضري حارس مرمي المنتخب المصري السابق ومدرب حراس سيراميكا كليوباترا، صورة له عبر حسابه بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وظهر عصام الحضري في الصورة بصحبة الشيف التركي الشهير بوراك في دبي، وعلق قائلا: "أفضل شيف في دبي تشرفت بمقابلتك الشيف".



واحتفل عصام الحضري حارس مرمي النادي الأهلي السابق بتتويج الفريق بلقب دوري أبطال إفريقيا للمرة العاشرة في تاريخ النادي والثانية على التوالي بعد الفوز على فريق كايزر تشيفز .

وكتب عصام الحضري عبر حسابه الشخصي على فيسبوك: "أ‏الف مليون لأبطال النادي الأهلي ومجلس الإدارة وكل جماهيره على البطولة العاشرة ومزيد من البطولات".

وتوج النادي الأهلي للمرة الثانية على التوالي بدوري أبطال أفريقيا، والعاشرة فى تاريخه علي حساب كايزر تشيفز، فى المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب محمد الخامس