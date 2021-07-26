صباح البلد .. حلقة خاصة من داخل المتحف القومى للحضارة

عرض برنامج صباح البلد، المذاع على فضائية صدى البلد، حلقة خاصة من داخل المتحف القومى للحضارة.

وقال سيد أبو الفضل، المشرف على قاعة العرض المركزى والمومياوات بمتحف الحضارة، إننا نقدم التاريخ المصرى من عصور ما قبل التاريخ حتى العصر الحديث المعاصرمروراً بالمصرى القديم واليونانى الرومانى والقبطى والإسلامى الحديث.

وأضاف المشرف على قاعة العرض المركزى بالمتحف، أن فتارين المتحف القومى للحضارة تروى مواضيع ومردود حضارى، مؤكداً أن هدفنا عرض مقتنيات المصري القديم واليوناني الروماني والإسلامي الحديث فى مكان واحد.

وفى سياق آخر، شهد المتحف القومى للحضارة المصرية بالفسطاط ، إقبالا كثيفا من جانب المواطنين، حيث توافد الشباب وأرباب الأسر والأطفال والأجانب والعرب على منافذ بيع التذاكر منذ الصباح الباكر للاحتفال بإجازة عيد الأضحى المبارك، انتهز عدد كبير من المصريين الفرصة لزيارته، والاستمتاع بالإجازة داخل أروقة وقاعات المتحف حيث يتم استقبال الزوار خلال مواعيد العمل الرسمية طوال أيام الأسبوع والتى تبدأ فى تمام الساعة التاسعة صباحًا، وحتى الساعة الخامسة مساء ويوم الجمعة من الساعة التاسعة صباحًا، وحتى الساعة الخامسة مساء وأيضا يفتتح مساء من الساعة السادسة إلى التاسعة مساء.



وأوضح الدكتور أحمد فاروق غنيم رئيس هيئة المتحف أن إدارة المتحف قد حرصت على تنفيذ الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا بشكل منضبط من خلال الأفراد المتواجدين على بوابات الدخول ، وأيضا عدم التكدس داخل القاعات، مع وجود جميع أمناء المتحف خلال فترة الزيارة.

وأضاف الدكتور غنيم مدى حرص الزوار علي مشاهدة الكنوز الأثرية الساحرة التى تضمها قاعة العرض المركزى، كما حرصوا أيضاً علي زيارة قاعة المومياوات الملكية والتي تحتضن 20 مومياء لملوك وملكات مصر.

وأشار إلى اهتمام جميع الزائرين بالتقاط الصور التذكارية فى أرجاء المتحف لتخليد زيارتهم له.



