مفاوضات مع 5 أندية.. موعد إعلان الزمالك عن الصفقات الجديدة والتجديد للنجوم

رفض مسئولو اللجنة التنفيذية المكلفة بإدارة شئون نادى الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب البت فى أي عروض بشأن اللاعبين الذين ترغب بعض الأندية فى الدوري خاصة الصاعدة الموسم المقبل الفوز بخدماتهم مبكرا قبل أن يوقعوا لمنافسيهم .

وشدد مسئولو نادي الزمالك على أن الفريق الأبيض مقبل على مباريات هامة فى ختام مسابقة الدوري ويحتاج لجهود جميع لاعبيه والنظر فى تلك العروض من شأنه تشتيت أذهانهم وهو الأمر الذى جعلهم يروجون التفاوض مع بعض النجوم الذين تنتهى عقودهم بنهاية الموسم المقبل من أجل التمديد خاصة الدولي المغربي أشرف بن شرقي ومواطنه محمد أوناجم المعار للوداد المغربي وطارق حامد ومحمد عبدالشافى وعبدالله جمعة .

وطالب حسين لبيب الجهاز الفنى لـ نادى الزمالك بالتركيز الشديد فى معسكره المغلق ببرج العرب استعدادا لمواجهة غزل المحلة المقرر لها الثالث من أغسطس بإستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين للبطولة وعدم التفكير فى أى عروض للاعبي الفريق حتى نهاية الدوري وهو الأمر الذى أكد عليه كارتيرون المدير الفنى للفريق مؤكدا حاجته فى الوقت الحالي لجميع العناصر .

وكان فاركو الصاعد حديثا لدورى الأضواء والشهرة قد طلب التعاقد مع جنش حارس المرمى المخضرم وتم رفض العرض ويبذل مسئولو كوكاكولا مجهودا كبير لإقناع إسلام جابر بالانتقال للفريق الصاعد أيضا للأضواء الموسم المقبل ونفس الأمر من جانب الشرقية للدخان الذى يحاول الحصول على خدمات مروان حمدي مهاجم الفريق الأبيض والطلائع مع أحمد عيد الظهير الأيمن بجانب انتظار سموحة وانبى والإسماعيلي للقائمة الجديدة للزمالك لاتخاذ قرار بمفاوضة بعض النجوم.

كما يرغب بيراميدز فى الحصول على خدمات عبدالله جمعة مستغلا حاجة الزمالك للتعاقد مع أحمد أيمن منصور الظهير الأيسر للفريق السماوى بجانب مساومة المصري البوسعيدي للقلعة البيضاء بالموافقة على انتقال الظهير الأيمن كريم العراقى لميت عقبة بشرط الحصول على خدمات حمزة المثلوثى أو أحمد عيد لتعويض غيابه فى الجبهة اليمنى .

واستقر الزمالك بشكل كبير على دعم صفوفه بمهاجم سوبر فى الموسم المقبل والأقرب حسام حسن لاعب سموحة المعار لأهلي طرابلس الليبي ولاعب وسط مدافع ويفاضل فى ذلك بين مهند لاشين لاعب الطلائع الذى أقترب بشدة ونبيل عماد دونجا لاعب بيراميدز الذى يقف المقابل المادي المطلوب حائلا دون إتمام الصفقة .

وتبقى صفقة رمضان صبحى فى حالة تأكيد موافقته على إرتداء الفانلة البيضاء الوحيدة التي ستذلل لها اللجنة التنفيذية للزمالك جميع العقبات للحصول على خدمات " أبوالتفانين" نظرا للشعبية الكبيرة التى تحظى بها هذا الصفقة حال إتمامها والتى يطلق عليها البعض صفقة القرن.