خالد قاسم : غلق 106 آلاف محل و76 ألف مطعم بالمحافظات

لمخالفاتهم الاجراءات الاحترازية ومواعيد الغلق..

كشف الدكتور خالد قاسم المتحدث الرسمى لوزارة التنمية المحلية، أن الوحدات المحلية تتابع تنفيذ قرار مواعيد فتح وغلق المحال التجارية والكافيهات والورش والمطاعم، وتنفيذ الاجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا لمنع انتشاره، موضحا أنه تم رصد عدد مخالفات المحال العامة لمواعيد الغلق والفتح والإجراءات الاحترازية من ١ ديسمبر ٢٠٢٠ حتى الأحد ٢٥ يوليو ٢٠٢١، حيث تم اغلاق ١٠٥٩٦٤ محال ، و٧٧٤٦٨ سوق، و ٧٦٣٧٢ مطعما و٩٨٤٥٦ مقهى و ٨٧٥٤٢ ورشة.

وأضاف خالد قاسم ، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أنه تم رصد ٧٧١٧٣ مخالفات أفراح وعزاء وتم اغلاق ٧٧٠٤٩ سناتر ، مشيرا إلى إن هناك إصرار من الدولة لتنفيذ القرار بالتعاون مع وزارة الداخلية ومدريات الامن فى المحافظات.

وتابع: تم تطبيق قرار المواعيد الصيفية، التى أصدرها اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية ، لغلق وفتح المحلات والمطاعم ، اعتبارا من السبت 17 أبريل الماضى ، وطبقا للقرار فإن مواعيد فتح المحال التجارية، والمولات التجارية باستثناء المطاعم والكافيهات والبازارات المُنظمة بالمادة الثالثة من هذا القرار، يوميًا من الساعة 7 صباحًا، وتغلق الساعة 11 مساءً صيفًا، على أن يتم زيادة التوقيت يومي الخميس والجمعة، وفي أيام الإجازات والأعياد الرسمية للدولة، لتغلق الساعة 12 منتصف الليل صيفًا.

واسترسل: "كما أن مواعيد فتح المطاعم والكافيهات ، بما في ذلك الموجودة بالمولات التجارية يوميًا من الساعة 5 صباحًا، وتغلق الساعة 1 صباحًا صيفًا، مع استمرار خدمة التيك أواي وخدمة توصيل الطلبات للمنازل بالنسبة للمطاعم والكافيهات على مدار 24 ساعة.

ويتم فتح جميع محال الورش والأعمال الحرفية داخل الكتل السكنية يوميًا من الساعة 8 صباحًا، وتغلق الساعة 7 مساءً صيفًا، عدا الورش الموجودة على الطرق ومحطات الوقود، وكذا الورش المرتبطة بالخدمات العاجلة للمواطن والتي يصدر بها قرار من اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة.

وتُستثنى من المواعيد المُشار إليها كلٍ من محال البقالة السوبر ماركت والمخابز والأفران، مع مراعاة مواعيد الأنشطة الليلية لبعض المحال مثل محال بيع الفواكه والخضراوات ومحلات الدواجن وأسواق الجملة والصيدليات.

وعن العقوبات التى ستوقع على المخالفين لقرار اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية بشأن مواعيد غلق المحال التجارية والورش والمولات والمطاعم ، يتم ارسال انذار كتابى للمخالف ويتم مراجعته خلال 15 يوم لازالة المخالفة والالتزام بالمواعيد المقررة، وفي حالة الاستمرار على المخالفة يتم غلق المحل لمدة شهر ، ولايجوز له فتح المحال إلا بعد مراجعة مركز التراخيص إذن بالفتح مرة أخرى ، وإذا تمادى في المخالفة فيتم غلق المحل وسحب الترخيص وهذة عقوبة متدرجة طبقا لقانون 154 لسنه 2019 وفقل للمادة 24 من القانون ، مشيرا إلى أن المادة 24 من القانون يوجد بها عقوبات متدرجة طبقا للمخالفة.

وأشار إلى أن المحال التجارية يجب أن تلتزم بالاجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا والتى اقرها مجلس الوزراء سابقا ،موضحا انه من لم يلتزم بهذة القرارات فسيتم اغلاق المنشأة التجارية له 3 ايام.