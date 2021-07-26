بـ حضور رئيس موريشيوس.. سفارة مصر تحتفل بـ ذكرى ثورة يوليو| صور

أقامت السفيرة الدكتورة علياء سمير برهان، سفيرة مصر في موريشيوس، احتفالاً بمقر السفارة المصرية بمناسبة الإحتفال بذكرى ثورة 23 يوليو 1952، وذلك بحضور بريثفيراجسينج روبين رئيس جمهورية دولة موريشيوس على رأس مجموعة من كبار المسئولين الموريشيين وعدد من السفراء وأعضاء البعثات الدبلوماسية المعتمدة لدى موريشيوس، فضلاً عن أعضاء مجتمع المال والأعمال في موريشيوس وعدد من الصحفيين والإعلاميين، بجانب نخبة من رموز وأعضاء الجالية المصرية.



وألقت السفيرة المصرية خلال الاحتفال كلمة أبرزت فيها أهم ملامح التطور الذي تشهده مصر حالياً على مختلف الأصعدة تحت قيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، مستعرضةً خطط ومجالات تعزيز التعاون بين البلدين في مجالات التعليم والثقافة والتجارة والاستثمار للنهوض بالعلاقات الثنائية بين البلدين، مشيرةً كذلك إلى أهم الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر أمام المستثمرين الموريشيين.



وتم خلال الاحتفال عرض مواد وأفلام تسجيلية عن ثورة 23 يوليو، وكذلك أهم المدن والمعالم السياحية المصرية، والأعمال الإنشائية التي تشهدها مصر خاصةً في مجال الطرق والكباري والمدن الجديدة وعلى رأسها العاصمة الإدارية. كما تضمن الاحتفال إقامة معرض صغير للوحات للخط العربي، وعرض نماذج للآثار الفرعونية، فضلاً عن فقرات فنية تعبر عن فن الموسيقى والاستعراض في مصر.

سفارة مصر في بورت لويس تقيم احتفالاً بثورة 23 يوليو بحضور رئيس موريشيوس

سفارة مصر في بورت لويس تقيم احتفالاً بثورة 23 يوليو بحضور رئيس موريشيوس