عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

بـ حضور رئيس موريشيوس.. سفارة مصر تحتفل بـ ذكرى ثورة يوليو| صور

سفارة مصر في بورت
سفارة مصر في بورت لويس تقيم احتفالاً بحضور رئيس موريشيوس

أقامت السفيرة الدكتورة علياء سمير برهان، سفيرة مصر في موريشيوس، احتفالاً بمقر السفارة المصرية بمناسبة الإحتفال بذكرى ثورة 23 يوليو 1952، وذلك بحضور بريثفيراجسينج روبين رئيس جمهورية دولة موريشيوس على رأس مجموعة من كبار المسئولين الموريشيين وعدد من السفراء وأعضاء البعثات الدبلوماسية المعتمدة لدى موريشيوس، فضلاً عن أعضاء مجتمع المال والأعمال في موريشيوس وعدد من الصحفيين والإعلاميين، بجانب نخبة من رموز وأعضاء الجالية المصرية. 


وألقت السفيرة المصرية خلال الاحتفال كلمة أبرزت فيها أهم ملامح التطور الذي تشهده مصر حالياً على مختلف الأصعدة تحت قيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، مستعرضةً خطط ومجالات تعزيز التعاون بين البلدين في مجالات التعليم والثقافة والتجارة والاستثمار للنهوض بالعلاقات الثنائية بين البلدين، مشيرةً كذلك إلى أهم الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر أمام المستثمرين الموريشيين. 
 

وتم خلال الاحتفال عرض مواد وأفلام تسجيلية عن ثورة 23 يوليو، وكذلك أهم المدن والمعالم السياحية المصرية، والأعمال الإنشائية التي تشهدها مصر خاصةً في مجال الطرق والكباري والمدن الجديدة وعلى رأسها العاصمة الإدارية. كما تضمن الاحتفال إقامة معرض صغير للوحات للخط العربي، وعرض نماذج للآثار الفرعونية، فضلاً عن فقرات فنية تعبر عن فن الموسيقى والاستعراض في مصر. 

سفارة مصر في بورت لويس تقيم احتفالاً بثورة 23 يوليو بحضور رئيس موريشيوس
سفارة مصر في بورت لويس تقيم احتفالاً بثورة 23 يوليو بحضور رئيس موريشيوس
سفارة مصر في بورت لويس تقيم احتفالاً بثورة 23 يوليو بحضور رئيس موريشيوس
سفارة مصر في بورت لويس تقيم احتفالاً بثورة 23 يوليو بحضور رئيس موريشيوس
سفارة مصر في بورت لويس تقيم احتفالاً بثورة 23 يوليو
سفارة مصر في بورت لويس تقيم احتفالاً بثورة 23 يوليو
مصر الرئيس عبد الفتاح السيسي السفارة المصرية عبد الفتاح السيسي العلاقات الثنائية الجالية المصرية ثوره 23 يوليو سفيرة مصر في موريشيوس ذكرى ثورة 23 يوليو

موضوعات متعلقة

شكري يستقبل نظيره الأردني لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية.. صور

سفيرة مصر بداكار: رؤية الرئيس السيسي تتفق مع نظيره السنغالي حول تحقيق التنمية والسلام المستدامين

سفيرة مصر في أوزبكستان: زيارة الرئيس السيسي أرست أساسًا هاماً لتوطيد العلاقات

سفارة مصر في شيلي تنظم احتفالا رقميا لإحياء الذكرى 69 لـ ثورة ٢٣ يوليو | فيديو

الصين: نعمل مع مصر من أجل الفلسطينيين ودعمهم لمواجهة كورونا بـ 500 ألف جرعة لقاح

الحرب أهلكت نصف مليون.. الصين: نرفض التدخل الغاشم في سوريا ونبحث عن حل سياسي

الصين: قدمنا 72 مليون جرعة من لقاح كورونا لـ17 دولة عربية

حققت كل أهدافها.. وزير الخارجية الصيني يكشف تفاصيل زياراته لـ مصر وسوريا والجزائر

ترشيحاتنا

7 أضعاف كبار السن.. دراسة توضح الأجسام المضادة لكورونا لدى الشباب

لأسباب نبيلة.. ابتكار دمى حقيقية تشبه المواليد.. صور

تعرف على 10 حقائق مذهلة لا تعرفها عن بي ام دبليو

تحذير شديد من شراء محجب الشمس من المحلات وليس الصيدليات|فيديو

أبرزها وفاة المدين..تعرف على حالات فسخ الصلح بـ قانون الإفلاس الجديد

باحث في الحركات المتطرفة..تونس تصدر عشرات الآلاف من الدواعش للدول العربية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شوبير يعلن اسم أول الراحلين عن الأهلي ويهاجم موسيماني

آلام الطلق تفاجئ طالبة خلال امتحان الثانوية الأزهرية بالشرقية

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2021 .. وإعلان الأوائل خلال ساعات

لمن لم يستطع النوم بسبب الحر.. النبي يوصيه بـ12 سنة

ننشر أول صور للراقصة الأجنبية المقتولة بالقاهرة

الجرام أقل من 700 جنيه.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم الإثنين في مصر 26-7-2021

وظائف البنك الأهلي الجديدة 2021.. تعرف على التخصصات وطرق التقديم كاملة

شوقي السعيد يستفز جماهير الأهلي بعد الفوز علي الانتاج الحربي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فنان مصري يثبت بالصور وجود تشابه غريب بين الفنانين ولوحات عالمية.. شاهد

دراسة صادمة.. القطط أكثر عرضة من الكلاب للإصابة بفيروس كورونا

بمجرد اقتراب العريس منها.. شاهد تصرف غريب من عروس على خشبة المسرح

مجهول الهوية.. فائز باليانصيب على وشك خسارة مليون جنيه إسترليني

فيديو

قيس سعيد ينتفض ضد الإخوان .. ماذا يحدث في تونس "فيديوجراف"

الزمالك يرد علي تصريحات سيد عبدالحفيظ بشأن المجاملات ..فيديو

مصطفى البدري: هدفي في الأهلي جملة متفق عليها.. وسنقاتل للبقاء في الممتاز.. فيديو

بعد حادثي ابنة أحمد بدير والتنمية المحلية.. أخطاء تؤدي لـ انفجار التكييف

المزيد

ساحة رأي

إيمان راغب تكتب: خواطر من الساحل الشمالي

سعد الفقي يكتب : الرئيس السيسي وآل البيت

محمود الجلاد يكتب: 2 أغسطس أكبر تجمع لمفتي العالم في مصر ‏

فاطمة عبد الحافظ تكتب: مؤاخاة جديدة في حياة كريمة

د. محمود جلال يكتب: ريادة الدول في مؤشر الابتكار العالمي (12)

ميران حسين تكتب: ضد المنطق.. الخصام

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ريهام مازن

تونس والساعات الحرجة!!

د.مجدي بدران

الجلوتاثيون والمناعة

المستشار أسـامة الصعيدي

التنمية البشرية وثقافة التعامل مع الطفل

د. محمد مبروك

يوليو 2021

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: الترتيبات الحدودية وعدم الاستقرار

إبراهيم شعبان

هل الانسحاب الأمريكي من العراق لصالح داعش وإيران؟

مني أحمد

الثورة البيضاء

كريمة أبو العينين

قلب أمه

اﻟﻤﺰﻳﺪ