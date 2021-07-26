بأمر المحافظ.. إيقاف أعمال مخالفة وإزالة تعديات فى البحيرة

إزالة التعديات

شدد اللواء هشام آمنه محافظ البحيرة، على استمرار وتكثيف حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة لما تمثله تلك التعديات من خطورة كبيرة وتأثير سلبي بالتعدي على الرقعة الزراعية وحق الدولة والشعب.

وأكد محافظ البحيرة، على استمرار الحملات بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية لمنع أي تعديات وإيقاف البناء المخالف فورا للحفاظ على الرقعة الزراعية وتأكيد هيبة الدولة وردع المخالفين.

في نفس السياق نفذت الوحدات المحلية لمركزي المحمودية ودمنهور، اليوم الاثنين، حملات مكبرة لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة وردع المخالفين والمقصرين.

وأسفرت الحملات عن إزالة 5 حالات تعد على مساحة 620 م2 عبارة عن الآتي :-

- إزالة 4 حالات تعد بالمهد علي الأرض الزراعية بمساحة 500 م٢ بقرية اريمون بالمحمودية عبارة عن شدات خشبية.

- إيقاف اعمال و ردم حفر علي مساحة 120 م بقرية نديبه بدمنهور.

إزالة 14 حالة تعد على الأراضي الزراعية

ويذكر أن نفذت الوحدات المحلية لمراكز ( دمنهور - الدلنجات - أبو حمص - المحمودية - حوش عيسى)، حملات مكبرة لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة وردع المخالفين.

وأسفرت الحملات عن إزالة 14 حالة تعد على مساحة 2020 م2 عبارة عن الآتي :

- إزالة 9 حالات تعد بمساحة 1200 م٢ بطريق الحوش وبقري دسونس ام دينار ونديبة وزاوية غزال بدمنهور عبارة عن ردم حفر و قواعد وسملات خرسانيه و فك شدات خشبية و مباني بالطوب الأبيض وأعمدة خرسانية.

- إزالة حالتي تعد علي الأراضي الزراعية بمساحة 500 م بقرية طيبة بالدلنجات.

- إزالة حالة تعد بمساحة 140 م بزمام قرية دمسنا بأبو حمص عبارة عن أسوار بالطوب الابيض.

- إزالة حالة تعد على الأرض الزراعية في المهد بمساحة 110 م٢ بقريه العوامى التابعة لقرية فيشا بالمحمودية عبارة عن شدة خشبية.

- إزالة حالة تعدي على الأراضي الزراعية بمساحة 70 م بحوش عيسى.