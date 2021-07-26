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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

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تعليق قوي من اللجنة الأولمبية بعد حصد ميداليتين أولمبيتين

صدى البلد

قال المهندس ياسر إدريس رئيس اتحاد السباحة وعضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية إن المهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية قرر التزام الصمت تجاه الهجوم غير المبرر على لاعبي البعثة المصرية المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية بطوكيو.

 

أضاف بأن رئيس اللجنة الأولمبية التزم الصمت ووجه مسئولي الاتحادات الرياضية بالتزام الصمت كذلك وتوجيه اللاعبين بالتركيز وعدم متابعة الهجوم الذي تتعرض له البعثة بشكل غير مبرر، مشيرا إلى أنه يجهز تقريرا يوميا بالنتائج مقارنة بما كان مخططا له من جانب اللجنة والاتحادات قبل سفر البعثة إلى طوكيو ليكون كشف حساب واضح أمام الجميع.

 

وعلق على برونزيتي التايكوندو لسيف عيسى وهداية ملاك مؤكدا أنه طالب بالصبر على البعثة والنتائج ستحدث والبعثة ستعود بأفضل نتيجة في تاريخ مشاركات مصر بالدورات الأولمبية، داعيا الشعب المصري بدعم اللاعبين والأبطال في المرحلة المقبلة.


وسادت حالة كبيرة من الفرحة والسعادة الغامرة على البعثة المصرية المشاركة بدورة الألعاب الأولمبية المقامة فى طوكيو فى الوقت الحالى بعد تحقيق ميداليتين برونزيتين اليوم من قبل هداية ملاك وسيف عيسي .

وحصدت هداية ملاك لاعبة منتخب مصر للتايكوندو الميدالية البرونزية لوزن -76 بدورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020 التي تستضيفها العاصمة اليابانية طوكيو خلال الفترة من 23 يوليو حتى 8 أغسطس.

وفازت هداية صاحبة برونزية أولمبياد ريو علي الأمريكية بايجي ميكفيرسون المصنفة 5 أولمبيا بنتيحة 17-6  لتحصد الميدالية البرونزية للمرة الثانية علي التوالي.

وكانت هداية ملاك فازت علي ماليا باسيكا لاعبة دولة تونجا بنتيجة عدم التكافؤ بعد أن حققت نتيجة 19-0 في مباراة الترضية الأولي لوزن 67 كجم.
وحقق سيف عيسى الفوز على لاعب النرويج اندري ريتشارد في مباراة حسم الميدالية البرونزية بنتيجة 12-4 ليتوج ببرونزية أولمبياد طوكيو.
 

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