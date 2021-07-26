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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إزالة 87 حالة تعدٍ بالبناء على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة في الفيوم|صور

بعض حالات الازالة
بعض حالات الازالة للمبانى المخالفة بالفيوم

أعلن الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، عن إزالة 87 حالة تعدٍ بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، وداخل الحيز العمراني بدون ترخيص، بمختلف أنحاء المحافظة خلال إجازة عيد الأضحي المبارك في الفترة من 17 حتي 24 يوليو الجاري.

 

وأوضح المحافظ، أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم، تمكنت خلال إجازة عيد الأضحي المبارك من إزالة عدد 6 حالات بناء مخالف في المهد، منها حالة بناء داخل الحيز العمراني بدون ترخيص علي مساحة 60 متر مربع بناحية قرية زاوية الكرادسة، و 5 حالات تعدٍ خارج الحيز العمراني بإجمالي مساحة 9 قراريط و12 سهماً بواقع حالتين بنطاق الوحدة المحلية لقرية زاوية الكرادسة وحالتين بقرية دمو وحالة واحدة بزمام قرية الناصرية.

 

وأضاف، أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة سنورس، قامت بإزالة 27 حالة تعدٍ بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية خلال ذات الفترة على إجمالي مساحة 22 قيراط و8 أسهم، كما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إطسا بإزالة 21 حالة تعدٍ علي الأرض الزراعية، بواقع 4 حالات بمدينة إطسا و 17  حالة بقري منية الحيط، وقلمشاة، ومطول، وقصر الباسل، وأبوصير دفنو، وشدموة، وتطون.

 

وكشف محافظ الفيوم، أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبشواي قد نجحت في إزالة عدد 4 حالات تعدٍ بالبناء المخالف خلال إجازة عيد الأضحي عبارة عن حالة تعدٍ على أرض زراعية بمساحة 90 متراً بعزبة جبة التابعة للوحدة المحلية لقرية سنرو، وحالة تعدٍ بالبناء علي أرض زراعية على مساحة 175 متراً بقرية سنرو البحرية، وحالة تعدٍ بانشاء أسوار بارتفاع 3 أمتار وطول 15 متراً بعزبة البلتاجي التابعة للوحدة المحلية لقرية سنرو، وحالة تعدٍ علي مساحة نصف قيراط عبارة عن طاولة مواشي بالبلوك الأبيض.

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وفي مركز ومدينة يوسف الصديق، فقد تم إزالة 5 حالات تعدٍ على الأرض الزراعية منها حالتين بقرية الريان وحالتين بقرية قارون وحالة بمدينة يوسف الصديق.

 

ولفت "الأنصاري" إلى إزالة 24 حالة تعدٍ بنطاق مركز ومدينة طامية، منها 5 حالات داخل الحيز العمراني علي مساحة 590 متر بقري منشاة الجمال ودار السلام وفانوس، و19 حالة تعدٍ خارج الحيز علي مساحة 2340 متر بقري فانوس وكفر محفوظ ومنشاة الجمال وقصر رشوان والروضة والمظاطلي ودار السلام وسرسنا.

 

ووجه محافظ الفيوم، رؤساء الوحدات المحلية بالمراكز والقرى، بالتصدي الحاسم لجميع حالات التعدي على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة، والإزالة الفورية للمخالفات فور وقوعها، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين.

 

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