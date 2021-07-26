عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

في الوقت القاتل.. بيراميدز يسقط في فخ التعادل أمام البنك الأهلي

جانب من لقاء اليوم
جانب من لقاء اليوم

سقط فريق بيراميدز في فخ التعادل أمام البنك الأهلي بهدف لكل منهما فى المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب الدفاع الجوي فى الجولة الـ23 ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز .

 

وافتتح بيراميدز التهديف فى الدقيقة 93 عن طريق قائده عبدالله السعيد من ركلة جزاء، ولكن أدرك البنك الأهلي هدف التعادل فى الدقيقة 101 عن طريق كريم بامبو من ركلة جزاء أيضًا.

 

وبهذه النتيجة يقفز بيراميدز إلى المرتبة الرابعة برصيد 41 نقطة، بينما ارتفع رصيد البنك الأهلي إلى النقطة 27.

 

وجاء التشكيل المختار على النحو التالي:


حراسة المرمى:  شريف إكرامي

خط الدفاع: أحمد سامي - أحمد فتحي - محمد حمدي - علي جبر

خط الوسط: عبد الله السعيد - نبيل دونجا - محمود صابر - إسلام عيسى - محمود حمادة  

خط الهجوم: دودو الجباس


ويتواجد على مقاعد البدلاء:

مهدي سليمان - محمود وادي - محمد فاروق - إيريك تراوري - أحمد توفيق - أحمد أيمن منصور  - عبد الله بكري - إبراهيم حسن - عمر جابر

 

ترشيحاتنا

محلل تونسي: سنحاسب الاخوان الارهابيين على جرائم تبييض الأموال

عبير موسى: تخلصنا من الإخوان..ولو كنا في السلطة لاتخذنا قرار قيس سعيد

أفضل علاج منزلي لـ الإمساك سريع المفعول

١٢٠ مليون جنيه مكاسب الهضبة عمرو دياب خلال الأسابيع الماضية

سما vs أحمد حسن .. فتاة التيك توك تتهم اليوتيوبر الشهير بالتحرش

تخضع للضبط القضائي.. ضوابط تصنيع وتداول علف الحيوان وفقا لقانون الزراعة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شوبير يعلن اسم أول الراحلين عن الأهلي ويهاجم موسيماني

صدمة للأهلي.. الكاف يعلن عقوبات أحداث مباراة الترجي بدوري أبطال إفريقيا

مفاجأة في امتياز بائع الفريسكا .. عميد طب الإسكندرية يوضح

لمن لم يستطع النوم بسبب الحر.. النبي يوصيه بـ12 سنة

زيادة 400%.. بيان عاجل من السودان بشأن إيراد النيل

ضبط فتاة التيك توك "كائن الهوهوز" في شقة مع صاحبها

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2021 .. وإعلان الأوائل خلال ساعات

تصريح مثير.. أول تعليق من فرنسا على أحداث تونس

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

5 أكلات شهية لـ التين الشوكي .. أبرزها بالجمبري و تشيز كيك

فنان مصري يثبت بالصور وجود تشابه غريب بين الفنانين ولوحات عالمية.. شاهد

دراسة صادمة.. القطط أكثر عرضة من الكلاب للإصابة بفيروس كورونا

بمجرد اقتراب العريس منها.. شاهد تصرف غريب من عروس على خشبة المسرح

فيديو

فيديوجراف| امتحان التاريخ يتسبب في ولادة مبكرة لطالبتين داخل لجان الثانوية

فيديوجراف.. كشف لغز العثورعلى جثة راقصة في القاهرة الجديدة

إسقاط الإخوان وتغيير النظام.. مظاهرات تجتاح تونس "فيديوجراف"

قيس سعيد ينتفض ضد الإخوان .. ماذا يحدث في تونس "فيديوجراف"

المزيد

ساحة رأي

عبد الفتاح طارق يكتب: علماء في فيس بوك ولكن»

دعاء سيد عبد الوهاب تكتب: مبادرة كريمة لحياة كريمة

رمضان البيه يكتب: رسائل

إيمان راغب تكتب: خواطر من الساحل الشمالي

سعد الفقي يكتب : الرئيس السيسي وآل البيت

محمود الجلاد يكتب: 2 أغسطس أكبر تجمع لمفتي العالم في مصر ‏

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إيمان الدربي

عنف الأزواج

ريهام مازن

تونس والساعات الحرجة!!

د.مجدي بدران

الجلوتاثيون والمناعة

المستشار أسـامة الصعيدي

التنمية البشرية وثقافة التعامل مع الطفل

د. محمد مبروك

يوليو 2021

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: الترتيبات الحدودية وعدم الاستقرار

إبراهيم شعبان

هل الانسحاب الأمريكي من العراق لصالح داعش وإيران؟

مني أحمد

الثورة البيضاء

اﻟﻤﺰﻳﺪ