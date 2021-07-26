في الوقت القاتل.. بيراميدز يسقط في فخ التعادل أمام البنك الأهلي

سقط فريق بيراميدز في فخ التعادل أمام البنك الأهلي بهدف لكل منهما فى المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب الدفاع الجوي فى الجولة الـ23 ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز .

وافتتح بيراميدز التهديف فى الدقيقة 93 عن طريق قائده عبدالله السعيد من ركلة جزاء، ولكن أدرك البنك الأهلي هدف التعادل فى الدقيقة 101 عن طريق كريم بامبو من ركلة جزاء أيضًا.

وبهذه النتيجة يقفز بيراميدز إلى المرتبة الرابعة برصيد 41 نقطة، بينما ارتفع رصيد البنك الأهلي إلى النقطة 27.

وجاء التشكيل المختار على النحو التالي:



حراسة المرمى: شريف إكرامي

خط الدفاع: أحمد سامي - أحمد فتحي - محمد حمدي - علي جبر

خط الوسط: عبد الله السعيد - نبيل دونجا - محمود صابر - إسلام عيسى - محمود حمادة

خط الهجوم: دودو الجباس



ويتواجد على مقاعد البدلاء:

مهدي سليمان - محمود وادي - محمد فاروق - إيريك تراوري - أحمد توفيق - أحمد أيمن منصور - عبد الله بكري - إبراهيم حسن - عمر جابر