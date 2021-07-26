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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

نانسي عجرم ووائل كفوري يحيان حفلا غنائيا في جدة

نانسي عجرم
نانسي عجرم

تحيي اللبنانية نانسي عجرم حفلا غنائيا في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية برفقه مواطنها وائل كفوري، يوم 5 أغسطس المقبل.

 

يقام الحفل تحت رعاية الهيئة العامة للترفيه برئاسة المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية.

 

نشرت الفنانة نانسي عجرم مقطع فيديو جديد من كواليس كليب أغنيتها الاخيرة “سلامات” وذلك عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى للصور والفيديوهات “انستجرام”.

 

واكتفت نانسى عجرم فى تعليقها بكتابة اسم الاغنية والتى تعد ضمن البومها الجديد نانسى 10.

كانت الفنانة اللبنانية ​نانسي عجرم​ طرحت فيديو كليب أغنية "​سلامات​" على قناتها الخاصة على "يوتيوب".

أغنية “سلامات” ‎‎كلمات: شادي نور، و‎ألحان: محمد يحيى، و‎توزيع: هادي شرارة.

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نانسى عجرم تكشف كواليس جديدة من أغنية سلامات.. فيديو

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البوم نانسى عجرم 

وطرحت الفنانة نانسي عجرم بوسترات ألبومها الجديد الذي يحمل اسم “نانسي 10”، وانتشرت البوسترات في شوارع العاصمة اللبنانية بيروت تمهيدًا لطرحه خلال الفترة القليلة المُقبلة.

 

 

وفي أواخر مايو الماضي، طرحت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم -عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة تويتر- التيلر التشويقي لألبومها الجديد الذي يحمل رقم 10 في مسيرتها الغنائية، ولم تكشف عن اسمه.

 

كان  الشاعر خالد تاج الدين، قد عبّر عن سعادته بنجاح كل من أغنية "جاية معاك" و"حبك بيقوى" لـ نانسي عجرم، واللذان طرحتهما مؤخراً عبر القناه الرسمية الخاصة بها على “اليوتيوب”.

 

وقال خالد تاج الدين، في تصريح لـ “صدى البلد”: "جايه معاك" تاني أغنية لنانسي عجرم بعد أغنية حبك بيقوى اللي طرحتها من قريب، وكانت كلامي وألحان وليد سعد وتوزيع هاني يعقوب، إحنا خلصنا الأغنيتين وسمعناهم لـ جيجي لمارا، مدير أعمال نانسي".

وتابع خالد تاج الدين قائلاً: "عجبتها الأغاني جداً وتواصلت معانا والأغنيتين نجحوا مع الناس، وأنا اشتغلت مع نانسي قبل كده في فيديو كليب أغنية حاسة بيك واللي حقق نجاحا كبيرا وقتها.. أنا ونانسي وشنا حلو على بعض”.

 

أغنية "جاية معاك" كلمات خالد تاج الدين‎، وألحان وليد سعد، وتوزيع أحمد إبراهيم، أما أغنية “حبك بيقوى” فمن كلمات خالد تاج الدين‎، والحان وليد سعد، وتوزيع  هاني يعقوب.

 

نانسى تشوق جمهورها

كانت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم شاركت جمهورها مقطع فيديو تشويقيا لأحدث أغانيها “سلامات”، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.

 

وكتبت نانسي عجرم: “سلامات الجمعة ٢٣ - ٧ - ٢٠٢١” وتفاعل معها جمهورها ومتابعوها عبر السوشيال ميديا منتظرين سماع الأغنية.

نانسي عجرم وائل كفوري مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية حفلا غنائيا الهيئة العامة للترفيه برئاسة المستشار تركي آل الشيخ

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