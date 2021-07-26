أنباء عن وضع الغنوشي قيد الإقامة الجبرية ومنعه من السفر.. ماذا حدث؟

تداولت وسائل إعلام تونسية، اليوم الإثنين، أنباء حول منع سفر راشد الغنوشي زعيم حركة النهضة الإخوانية ورئيس البرلمان التونسي.

لكن حركة النهضة الإخوانية نفت ما تداولته وسائل الإعلام بشأن منع الغنوشي من السفر ووضعه في الإقامة الجبرية.

وبحسب إذاعة "موزاييك" التونسية، قالت حركة النهضة الإخوانية إن كل ما يروج من أخبار حول منع السفر على رئيس البرلمان التونسي ووضعه في الإقامة الجبرية غير صحيحة.

وأكدت حركة النهضة الإخوانية أن الغنوشي يعقد سلسلة من الاجتماعات حالياً.

وغادر رئيس البرلمان التونسي راشد الغنوشي، محيط البرلمان التونسي بعد منعه من الدخول ورشق المتظاهرين له بالحجارة أثناء اعتصامه داخل سيارته.

وقالت إذاعة "موزاييك" التونسية، إن الأمن التونسي منع سفر رؤساء الأحزاب وشخصيات سياسية ونواب خارج تونس إعمالا بقرار الرئيس التونسي قيس سعيد، حيث حل الأخير البرلمان التونسي أمس الأحد، وأسقط الحكومة التي ترأسها هشام المشيشي.

وأضافت الإذاعة أنه تم منع سفر كل الوزراء والنواب المجمدين ورؤساء البلديات وكبار المسؤولين.

كما شمل منع السفر في تونس رؤساء الأندية ورجال الأعمال.

كما منعت السلطات الأمنية في مطار صفاقس طينة الدولي اليوم الاثنين، المنصف الخماخم رجل الأعمال والنائب الثاني لرئيس بلديّة صفاقس ورئيس النادي الرياضي الصفاقسي من السفر إلى فرنسا.

وكان الرئيس التونسي قيس سعيد قرر تعليق عمل البرلمان لمدة 30 يوما وإقالة رئيس الوزراء هشام المشيشي، وذلك إعمالاً للفصل 80 من الدستور التونسي.

وانتشرت قوات الأمن التونسي بشكل كثيف؛ لمنع وقوع صدام بين المواطنين وأنصار حركة النهضة، وفقًا لما نقلته وسائل إعلام تونسية.

يأتي هذا فيما شهد محيط مجلس النواب التونسي، قبل قليل، مناوشات ومواجهات ورشق بالحجارة بين المواطنين المؤيدين لقرارات رئيس الجمهورية قيس سعيّد وأنصار حركة النهضة الذين تجمعوا منذ الصباح الباكر بساحة باردو، حسبما أفادت صحيفة "الشروق" التونسية.