بدرة قعلول: 10 ملايين تونسي رحبوا بقرارات قيس سعيد ضد "النهضة الإرهابية"

قالت بدرة قعلول رئيس المركز الدولي للدراسات الاستراتيجية، إن قرارات الرئيس التونسي قيس سعيد انتصار الإرادة الشعبية، مضيفة أن عناصر حركة النهضة تغلغلوا في الدولة التونسية.



وأضافت بدرة قعلول، في حوار عبر سكايب مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر شاشة صدى البلد، مساء اليوم الاثنين، أنه ليس من السهل تنازل الإخوان عن الغنيمة التونسية، مضيفة أن الوضع حاليا تحت السيطرة في تونس، متابعة أن حركة النهضة الإخوانية الإرهابية تنظر للوطن كغنيمة، وهم سرطان في جسد تونس.



وأكدت رئيس المركز الدولي للدراسات الاستراتيجية، أن الشعب التونسي يعيش سعادة كبيرة بعد قرارات الرئيس قيس سعيد، مشيرة إلى أن قرارات قيس سعيد انقلاب على تجار الدين الإخوان الإرهابيين.



وتابعت بدرة قعلول رئيس المركز الدولي للدراسات الاستراتيجية، أن الشعب التونسي فرح برحيل حركة النهضة الإخوانية الأرهابية لأنهم وباء، لافتة إلى أن 10 ملايين تونسي رحبوا بقرارات الرئيس التونسي قيس سعيد ضد حركة النهضة الإخوانية الإرهابية.



وأشارت بدرة قعلول رئيس المركز الدولي للدراسات الاستراتيجية، إلى أن الرئيس التونسي قيس سعيد وضع الغنوشي تحت الإقامة الجبرية، مضيفة أن المحاسبة للإخوان هي عنوان المرحلة المقبلة.



فيما عرض الإعلامي أحمد موسى، مقطع فيديو لحوار بين ضابط جيش تونسي مكلف بتأمين مبنى البرلمان، مع أعضاء الإخوان أمام البرلمان التونسي.



فيما قال رئيس تونس قيس سعيد إن القرارات التي اتخذها كانت بناء على الدستور وأتعجب ممن يتحدثون عن "انقلاب".

وأضاف قيس سعيد، اليوم الاثنين، في كلمة للشعب التونسي بعد سلسلة قرارات استثنائية شملت تجميد عمل البرلمان وإقالة الحكومة "لن نترك الدولة التونسية لقمة سائغة".

وتابع الرئيس التونسي "المسؤولية اقتضت أن ألجأ إلى الفصل 80 من الدستور"، مؤكدا أنه لا مجال للتسامح مع من نهب أموال الدولة.

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وأكمل تصريحاته قائلا "اليوم تحملت المسؤولية، ونتحمل المسؤولية التاريخية، ومن يدّعي أن الأمر يتعلق بانقلاب فليراجع نفسه في القانون".

وأكد قيس سعيد أن الأوضاع في تونس بلغت حدا لم يعد مقبولا في كل مؤسسات الدولة.

وطمأن سعيد الشعب التونسي قائلا ''اطمئن التونسيين.. اطلب منهم عدم المواجهة في الشارع.. فما ناس تصطاد في الماء العكر''.

وقال خلال اجتماعه اليوم بممثلي منظمات المجتمع المدني 'فما ناس تحب الفوضى والدم.. انتبهوا إلى هؤلاء.. كونوا عقلاء''.

وفي وقت سابق، أصدر الرئيس التونسي قيس سعيد، اليوم الاثنين، قرارا بفرض حظر التجوال في تونس من السابعة مساء إلى السادسة صباحا لمدة شهر.

يأتي ذلك بعد إعلان الرئيس التونسي، أمس الأحد، تعليق عمل البرلمان لمدة 30 يوما وإقالة رئيس الوزراء هشام المشيشي، وذلك إعمالاً للفصل 80 من الدستور التونسي.

ونالت الإجراءات الاستثنائية التي أعلن عنها الرئيس قيس سعيد دعما واسعا من قبل الشارع التونسي والأحزاب والحركات السياسية داخل البلاد.

فيما شهد محيط مجلس النواب التونسي، صباح الاثنين، مناوشات ومواجهات ورشق بالحجارة بين المواطنين المؤيدين لقرارات رئيس الجمهورية قيس سعيد وأنصار حركة النهضة الإخوانية الذين تجمعوا منذ الصباح الباكر بساحة باردو.

وهاجم متظاهرون معارضون لحركة النهضة الإخوانية، الاثنين، موكب رئيس الحركة راشد الغنوشي، ورشقوه بالحجارة أثناء اعتصامه داخل سيارته أمام البرلمان التونسي.