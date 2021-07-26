بابا في الشغل ما بيهرجش.. أسما شريف منير: أنا مش منى زكي

حلت الإعلامية أسما شريف منير ضيفة على موقع صدى البلد الاخباري، في ندوة خاصة تحدثت فيها عن برنامجها أنا وبنتي الذي قدمته مع والدها وحقق نجاحا كبيرا فور عرضه.

وخلال الندوة، كشفت الإعلامية أسما شريف منير خلال ندوتها بموقع صدى البلد الاخباري، عن مواقف لها مع والدها النجم شريف منير، خلال عملها معه كمساعد مخرج في فيلم ويجا، إذ قالت أنه كان صارم معها ولا يدخل الوساطة في العمل.

وعلقت اسما شريف منير بدعابة قائلة: «بابا مسح بيا البلاط في الفيلم ولو في حد هيهينه مش هيهينه كده»، لافتة أن والدها يحب أن يقسو عليها لأن لديه ثقة في تعلمها الكثير من الاشياء في وقت قصير، وعلقت: «قولتله على فكرة أنا مش منى زكي عشان اعرف كل ده».

واشارت اسما شريف منير ان والدها كان عصبي معها في العمل ما دفعها للبكاء بسبب الضغط، مؤكدة أنها تقدر حكمته في هذه المواقف، وعلقت: «بابا في الشغل ما بيهرجش وبيركز في كل حاجة بما في الراكورات والملابس وغيرها ويكون حافظ كلامه في المشهد وكلام زميله».

وحول تعامل والدها معها في المنزل، قالت أسما شريف منير ان والدها مزيج بين اللين والشدة في التعامل، وعلقت: «انا بحبه جدا وبنهرج ونتصاحب لكن لما يقلب ببقى زي الألف مفيهاش كلام وبكون واقفة عسكري قدامه».

أسما شريف منير في ضيافة صدى البلد

تحدثت أسما شريف منير في الندوة عن كواليس البرنامج وفكرته وكيف تم الإعداد لها وعن أعمال تستعد لها خلال الفترة القادمة على المستوى الأدبي (رواية جديدة) وعلى مستوى كتابة السيناريو، والبرامج أيضًا، كما تحدثت عن نيتها الدخول في عالم التمثيل خلال الفترة المُقبلة.

كشفت أسما شريف منير عن تفاصيل عملها كمساعد مخرج قبل سنوات، وأبرز الأعمال الفنية التي قدمتها، كما كشفت عن تجربة فنية خاضتها في سن الطفولة بعدما ظهرت مع والدها في دور ابنته.

تحدثت أسما شريف منير أيضًا عن حياتها وطقوسها وتعاملها مع السوشيال ميديا، وطبيعة التعامل بينها وبين والدها سواء حينما كانت (مساعد مخرج) أو طبيعته معها في المنزل، والطقوس العائلية التي يفعلوها في العيد لاسيما عيد الأضحى المبارك والمرتقب بعد أيام قليلة.

ينشر صدى البلد، فيديوهات الندوة تباعًا عبر القناة الرسمية للموقع على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب خلال الأيام القليلة المُقبلة.

أحدث ظهور لـ أسما شريف منير عبر انستجرام

شاركت أسما شريف منير -خلال الفترة الأخيرة- متابعيها بأحدث إطلالتها، ونشرت صورة جديدة لها من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي إنستجرام.

وارتدت أسما فستان قصير كاجوال باللون الأبيض مع جاكيت وحقيبة وحذاء رياضي بنفس اللون، وزينت إطلالتها ببعض الإكسسوارات، كما لما تتكلف في وضع الكثير من الماكياج.

برنامج أنا وبنتي

أسما شريف منير شاركت مؤخرا والدها في تقديم برنامج "أنا وبنتي" عبر قنوات ON، والذي انتهى عرض آخر مواسمه ‏قبل بداية شهر رمضان.

ونالت أسما شريف منير شهرة واسعة من خلاله صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.