الحكومة: 188.4 مليار جنيه في الموازنة لدعم المعاشات والعلاج علي نفقة الدولة

رفعت الحكومة حجم مساهمة الخزانة العامة في دعم اصحاب المعاشات إلى 180 مليار جنيه من المخط سدادها لصالح الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعي بعد أن كانت 130 مليار جنيه في مزازنة العام المالي السابق بزيادة تبلغ 50 مليار جنيه.



وكشف تقرير حكومي إطلع "صدي البلد" علي نسخة منه؛ أن هذه الزيادات جاءت وفقا لمخطط استراتيجية لدي الحكوم لفض التشابكات المالية وضبط معدلات الدين العام طرف الهيئات الحكومية واسقاط كافة المبالغ علي الخزانة العامة.



وأشار التقرير إلي أنه تمت مراعاة ادراج باقي الأعباء المستحقة للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي وفقا لقانون الموازنة العامة ضمن مصروفات باب سداد القروض والمقدر بقيمة 45 مليار جنيه باصدار سندات بسعر عائد فائدة ل المعمول به في السوق.



وكشف التقرير عن استهداف تخصيص مبلغ 7.035 مليار جنيه لتمويعلاج المواطنين علي نفقة الدولة خلال العام المالي الجاري، بالاضافة لتخصيص مبلغ 8.4 مليار جنيه لتمويل الاغراض الانسانسية وااجتماعية وقا خططات المنح والمساعدات الانسانية التي توفرها الحكومة بسبب الكوارث الطبيعية أو البشرية.