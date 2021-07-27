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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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ثمار الإصلاح تظهر.. صادرات مصر في 3 قطاعات ترتفع بمعدلات تتجاوز 30% في 6 شهور.. 131.8 مليون دولار للأثاث و1.09 مليار للأغذية

الصادرات المصرية
الصادرات المصرية

صادرات مصر من الأثاث ترتفع لـ 38%  في 6 شهور


 55% نموا في صادرات الصناعات الغذائية 

 

ارتفاع صادرات الأسمنت بنسبة 181% خلال الـ5 شهور الأولى من 2021

 

شهدت الصادرات المصرية نموا خلال الفترة من يناير حتي يونيو الماضي بمعدلات غير مسبوقة لتشمل 3 قطاعات رئيسية أبرزها قطاعات الأغذية  والأثاث ومواد البناء، بالرغم من تداعيات فيروس كورونا علي الأسواق الدولية.

وأعلنت تقارير رسمية صادرة عن المجالس التصديرية للأثاث و الصناعات الغذائية و مواد البناء، أن الصادرات المصرية حققت قفزات خلال الشهور الـ6 السابقة بمعدلات وصلت لأكثر من 30% مقارنة بنفس الفترة المناظرة من العام المالي السابق.

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الأثاث المصري

واعلن المجلس التصديري للأثاث ، عن ارتفاع صادرات الأثاث المصري إلي 131.8 مليون دولار بعد أن كانت 95.31 مليون دولار في الفترة من يناير حتي يونيو 2020 بزيادة تبلغ 38%، إذ زادت  قيمة صادرات القطاع خلال يونيو بنسبة 16% لتبلغ 16.887 مليون دولار في مقابل 14.574 مليون دولار خلال يونيو 2020.


ولفت إلى وجود تحسن ملحوظ في صادرات القطاع على مدار الـ 6 أشهر الماضية، ليحقق أعلى معدل نمو خلال إبريل بنسبة 201% لتبلغ 26.346 مليون دولار في مقابل 8.764 مليون دولار خلال نفس الشهر من 2020.

وكانت قد ارتفعت صادرات مصر من الأثاث خلال يناير بنسبة 17% لتبلغ 23.717 مليون دولار في مقابل 20.19 مليون دولار خلال يناير 2020، وكذلك في فبراير بنسبة 19% لتسجل 24.043 مليون دولار في مقابل 20.275 مليون دولار.

وشهدت صادرات الأثاث زيادة في مارس بنسبة 39% لتبلغ 25.012 مليون دولار في مقابل 18.024 مليون دولار، وخلال مايو بنسبة 17% لتسجل 15.736 مليون دولار في مقابل 13.451 مليون دولار خلال مايو 2020.

وسجلت صادرات مصر من الأثاث نحو 733 مليون دولار خلال النصف الأول خلال الفترة من 2017 وحتى 2021، حيث شهدت تذبذبا سنويا، لتبلغ 180 مليون دولار خلال تلك الأشهر من 2018 بتراجع 183 مليون دولار بانخفاض 1.6% عن 2017، وتراجعت بنسبة 20.5% خلال نفس الفترة من 2019 لتبلغ 143 مليون دولار، ثم بنسبة 33.6% خلال نفس الاشهر من 2020 لتبلغ 95 مليون دولار، ثم نمت بشكل ملحوظ لأول مرة منذ 4 أعوام هذا العام.

الصناعات الغذائية

وعلي سياق متصل قال المجلس التصديري للصناعات الغذائية إن الدول العربية حصلت  على 55% من قيمة صادرات مصر من الصناعات الغذائية خلال النصف الأول من 2021، لتتصدر قائمة أهم المجموعات الدولية المستوردة لـ الأغذية المصنعة المصرية بقيمة 1.09 مليار دولار مع نموها بنسبة 9% عن قيمتها المحققة خلال النصف الأول من 2020.

وذكر التقرير أن دول الاتحاد الأوروبي  جاءت في المرتبة الثانية بقائمة المجموعات الدولية بقيمة 340 مليون دولار محقق نسبة نمو 31% وتمثل 14% من إجمالي قيمة صادرات مصر من الصناعات الغذائية خلال الـ 6 أشهر الأولى من 2021، إذ بلغت قيمة صادرات الصناعات الغذائية إلى الدول الافريقية غير العربية نحو 187 مليون دولار وتمثل 11% من إجمالي الصادرات بالرغم من تراجعها 6%، وللولايات المتحدة الامريكية نحو 110 مليون دولار وتمثل 5% من إجمالي الصادرات مع نمو قدره 25%، ولباقي المجموعات الدولية نحو 324 مليون دولار والتي تمثل 15% من إجمالي الصادرات الغذائية المصرية خلال نفس الفترة بنمو 19%.


صادرات مواد البناء

وحققت صادرات مصر من الأسمنت، خلال الفترة من "يناير- مايو" 2021، نموا ملحوظا بلغت نسبته 181% لتسجل ما قيمته 135 مليون دولار، مقارنة بنحو 48 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي.


وأوضح التقرير الشهري الصادر عن المجلس التصديري لمواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية الذى حصل “صدى البلد”  على نسخة منه أنه تم التصدير خلال 5 شهور الأولى من العام لنحو 67 دولة منها 23 دولة لم يتم التصدير لها خلال نفس الفترة من العام الماضي تضمنت (الكاميرون- موريتانيا - تنزانيا - إيطاليا - هندوراس - جيبوتي - دومينيكا - فنزويلا - بربادوس - النيجر - زامبيا- روديسيا الشمالية - شيلي - باراجواي - بورتوريكو - جواتيمالا - موريشيوس - سويسرا - بنما - توجو - بوروندي - ترينيداد وتوباجو - الكويت).


وأضاف التقرير أن دول استحوذت على 77.8% من إجمالي صادرات مصر من الأسمنت تصدرتها "ليبيا" والتي استحوذت على 19.8% من إجمالي الصادرات بما قيمته 26.792 مليون دولار، تلتها "كينيا" مستحوذة على 16.3% بما قيمته 22.09 مليون دولار، واحتلت "ساحل العاج" المرتبة الثالثة من حيث الدول المستوردة للأسمنت المصري مستحوذة على 12.5% الصادرات بقيمة بلغت 16.921مليون دولار، ثم "السودان" بنحو 14.970 مليون دولار، وفي المرتبة الخامسة "أوغندا" بما قيمته 9.991 مليون دولار، فيما بلغت صادرات مصر من الأسمنت إلى "غانا" نحو 8.511 مليون دولار.


وأوضح التقرير أن صادرات الأسمنت إلى "الكاميرون" خلال الـ5 شهور الأولى من 2021 بلغت 5.757 مليون دولار، فيما احتلت "الولايات المتحدة الأمريكية" المرتبة الثامنة من حيث الدول المستوردة بما قيمته 4.302 مليون دولار، ثم "فلسطين" بما قيمته 3.091 مليون دولار، فالسنغال بنحو 2.523 مليون دولار.

 

الصادرات المصرية المجالس التصديرية مال واعمال الصناعات الغذائية صادرات الاثاث اخبار مصر

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