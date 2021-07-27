أخبار السيارات| أسطول سيارات تامر حسني الفارهة.. نسخة فريدة من تويوتا لاندكروزر للبيع.. أفضل 5 طرق للتعامل مع المواقف الطارئة

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، التي تتضمن أخباراً وتقارير جديدة عن عالم السيارات من أسعار ومواصفات وتقارير عالمية.. نستعرض أبرزها.

أسطول سيارات تامر حسني الفارهة

تحظى الـ سيارات الفارهة والخارقة باهتمام وشعبية كبيرة من قبل المشاهير، مثل نجوم الرياضة و الفن و الغناء، ويتسابق العديد منهم على اقتناء أحدث وأغلى طرازات السيارات، ومن بين هؤلاء النجوم يأتي المطرب تامر حسني الذى يمتلك أسطولا فريدا من السيارات، تحمل شعارات لأكبر العلامات التجارية.

يمتلكها نجم عالمي .. نسخة فريدة من تويوتا لاندكروزر للبيع

تمكنت شركة تويوتا اليابانية أن تحتل مكانة كبيرة داخل صالات العرض والعديد من مدن العالم، بل حازت على أعلى نسبة انتشار بإصداراتها المتعددة في كثير من البلدان لسنوات عديدة، وتعددت الطرازات المطروحة من قبل الصانع الياباني المحترف، بين فئة السيدان والهاتشباك، والسيارات الرياضية المتعددة الاستخدامات.

مواصفات و أسعار اصغر سيارة JEEP موديل 2021 في البحرين

تقدم شركة JEEP الامريكية العديد من الإصدارات المتنوعة داخل أسواق السيارات العالمية و العربية، و التي تتنوع من خلال التصميم الخارجي و التجهيزات الفنية، إلى جانب أنظمة الدفع الامامي و الرباعي الشهيرة مع الاطلالة المميزة على الطرق الوعرة، و تعد النسخة رينيجيد واحدة من اصغر الطرازات المطروحة من JEEP، و التي تأتي داخل السوق البحريني عبر 4 فئات من التجهيزات.

عطل مفاجئ .. افضل 5 خطوات لقائدي السيارات مع هذه المواقف

يتعرض البعض من قائدي السيارات إلى العديد من المواقف على الطريق، ربما تكون اعطال بسيطة يسهل التعامل معها، أو مشكلات كبيرة تتطلب التدخل الفني السريع، أو تكون لها علاقة بأخطاء اثناء السير و القيادة، و ربما تكون اعطال مفاجئة، و ذلك مع تنوع اشكالها و صورها، و لكن يبقى السؤال الأبرز في هذا الموضوع و هو كيف نتعامل مع هذه المواقف ؟

باقة 200 ألف ريال .. 5 سيارات موديل 2021 في السعودية

تضم باقة الـ 200 الف ريال العديد من الطرازات القوية داخل السوق السعودي للسيارات، و التي تنتمي إلى موديلات 2021، حيث تتنوع من علامة تجارية إلى اخرى، باختلاف الفئات و التجهيزات المطروحة، إلى جانب التصميم الخارجي و اللمسات الخاصة بكل صانع.

تعرف على قدرات الشاحنة رام 1500 TRX .. وكم سعرها ؟

لاشك أن النسخة رام 1500 TRX واحدة من اقوى الشاحنات المطروحة على الساحة الحالية، بعد أن انطلقت إلى الأضواء مع بداية أغسطس من العام الماضي 2020، و تتميز بالعديد من التجهيزات الفنية المطروحة إلى جانب تصميمها الخارجي العملاق، مع مساحتها الداخلية التي تتسم بالرحابة، باتباع مفهوم الكابينة الثانية و الصندوق الخلفي.

مواصفات و أسعار <فيات X500 موديل 2021> في مصر

تنتمي النسخة فيات X500 موديل 2021 إلى فئة السيارات الرياضية المتعددة الاستخدام SUV متوسطة الحجم، حيث تقدم داخل السوق المصري عبر 3 فئات من التجهيزات وهم POP STAR و LOUNGE و الفئة الثالثة كاملة التجهيزات SPORT AWD.