خاص | بالسكرين شوت.. "سما" تكشف تفاصيل تحرش اليوتيوبر أحمد حسن بها وسبب نشرها للفيديو

كشفت " سما محمد" التي تعرض للتحرش من قبل اليوتيوبر " احمد حسن"، أنها كانت تهدف عبر الفيديو المتداول لها و الذي أفصحت فيه عن تحرش اليوتيوبر الشهير " احمد حسن" بها، إلى ازاحة الستار عن اليوتيوبر وكشف حقيقته حتى لا تقع أي فتاة ضحية له.
وأوضحت" سما " عبر تصريحها لموقع "صدى البلد"بأنها كان عليها فعل هذا الامر لتنبيه الفتيات سواء اللاتي وقعوا ضحايا لليوتيوبر احمد حسن او اللاتي كانوا سيقعوا ضحية استغلال اليوتيوبر " احمد حسن" لأحلامهم في التمثيل عبر إعلان زائف يستدرج به البنات المراهقات لعقد علاقة معهن.
وأفادت " سما" بأنها علمت بأن اليوتيوبر "أحمد حسن" كان يتحدث إلى الفتيات ويتحرشن بهن منذ 2019 عن طريق نشر إعلان عبر صفحته الخاصة بالانستجرام عن حاجته إلى فتيات بأعمار معينة للتمثيل معه ، لكي يستدرجهم و يقوم بالتحرش بهم أو لاغرائهم لاقامة علاقة مع ضحاياه من الفتيات المراهقات.
وأشارت " سما" إلى أنها رفعت دعوى قضائية من خلال أحد المستشارين ليتولى قضيتها، ليعيد حقها إليها بحكم القانون، من اليوتيوبر " احمد حسن" بعد تحرشه بيها لفظياً ومحاولته استدراجها إلى منزله.
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وأوضحت " سما" بأن زوجها كان معترض على نشرها الفيديو الذي روت فيه تفاصيل تحرش " احمد حسن " بها، لنها اصرت على فضحه لحماية الفتيات الاخريات من التعرض لنفس الأمر.
و قدمت " سما عبر حديثها بموقع " صدى البلد" اعتذاراً عن صراحتها التي ظهرت بها عبر الفيديو الخاص بها، لافتة إلى أن طلمها كان قاسي بعض الشيء في نظر المجتمع ويعد غير مقبول، مبررة هذا الأمر بأن ما تعرضت له اوصلها إلى حالة من الغضب والذهل بعد تحرش اليوتيوبر “ أحمد حسن ” بها.