أهم الأخبار الدينية| الأزهر يبث الفتاوى الشرعية بلغة الإشارة.. ورئيس الجامعة يكرم طارق شوقي وعبد الغفار

نشر القسم الديني بموقع صدى البلد، عددا من الأخبار المهمة خلال الساعات الماضية ننشر أبرزها في التقرير التالي :

استمع لتلاوات بالقراءات العشر.. داوود يتفقد مدرسة الإمام الطيب لحفظ القرآن

تفقد اليوم ، الدكتور سلامة داوود، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، سير العمل بمدرسة الإمام الطيب، ورافقه في جولته الدكتورة نهلة الصعيدي رئيس مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين والأجانب وعميد كلية العلوم الإسلامية الأزهرية للطلاب الوافدين.

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كريم العراقي .. إمام المنتخب الأوليمبي .. طالب أزهري حافظ لكتاب الله

أثار اللاعب كريم العراقي، لاعب المنتخب المصري الأوليمبي لكرة القدم، والمشارك في فعاليات دورة الألعاب الأوليمبية المقامة حاليًا في طوكيو عاصمة اليابان التي تستضيف الأولمبياد، إعجاب الجمهور على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد ظهوره في مكان خطيب الجمعة للمنتخب في بعثة اليابان.

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لأول مرة.. الأزهر يطلق خدمة الفتاوى المباشرة مترجمة إلى لغة الإشارة

أطلق الأزهر الشريف، خدمة جديدة ضمن خدماته الإلكترونية على صفحات موقع التواصل الإجتماعي للأزهر الشريف

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مرصد الأزهر: داعش يعمل على استقطاب عناصر جديدة في العراق وأفغانستان

كشف تقرير جديد صادر عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة عن قيام قادة تنظيم داعش الإرهابي في العراق وولاية خراسان الأفغانية بعمليات استقطاب لمقاتلي "طالبان" الذين رفضوا اتفاق السلام بين الولايات المتحدة والحركة الأفغانية.

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على هامش استضافته لاجتماع الأعلى للجامعات.. رئيس جامعة الأزهر يكرم وزيرا التعليم



رحب الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، بالدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، والدكتور محمد لطيف، أمين عام المجلس الأعلى للجامعات، إضافة إلى ترحيبه بجميع رؤساء الجامعات المصرية.

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