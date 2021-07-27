مواقيت الصلاة وأسعار الدواجن والذهب والدولار والحديد.. نشرة خدمات صدى البلد

قدم موقع “صدى البلد” على مدار الساعات الماضية، عدداً من الخدمات لقرائه، من أسعار الدواجن مواقيت الصلاة وأرقام الطوارئ وأسعار الذهب والدولار والحديد والأسمنت، نستعرضها فيما يلي:

مواقيت الصلاة بالقاهرة والمحافظات في مصر اليوم الثلاثاء

يسعى الملايين من المصريين كل يوم للتعرف على مواقيت الصلاة بحسب كل مدينة، ويقدم موقع "صدى البلد" لقرائه مجموعة من الخدمات، نستعرض لكم في هذا التقرير خدمة مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء الموافق 27 يوليو، 17 ذو الحجة 1442 هجرية.

مواقيت الصلاة اليوم في محافظة القاهرة

أذان الفجر: 03:21

أذان الظهر: 12:02

أذان العصر: 03:38

أذان المغرب 06:52

أذان العشاء: 08:20

مواقيت الصلاة اليوم في محافظة الإسكندرية

أذان الفجر: 03:32

أذان الظهر: 12:07

أذان العصر: 03:46

أذان المغرب: 06:59

أذان العشاء: 08:29

مواقيت الصلاة اليوم في محافظة أسيوط

أذان الفجر: 03:41

أذان الظهر: 12:02

أذان العصر: 03:33

أذان المغرب 06:47

أذان العشاء: 08:11

مواقيت الصلاة اليوم في مدينة الزقازيق

أذان الفجر: 03:28

أذان الظهر: 12:01

أذان العصر: 03:38

أذان المغرب: 06:52

أذان العشاء: 08:20

مواقيت الصلاة اليوم في مدينة طنطا

أذان الفجر: 03:40

أذان الظهر: 12:03

أذان العصر: 03:41

أذان المغرب 06:54

أذان العشاء: 08:23

مواقيت الصلاة اليوم في مدينة المنصورة

أذان الفجر: 03:27

أذان الظهر: 12:01

أذان العصر: 03:40

أذان المغرب 06:53

أذان العشاء: 08:22

أسعار الدواجن والبيض والبط في مصر اليوم الثلاثاء 27-7-2021

ينشر موقع “صدى البلد” عدة أخبار للخدمات اليومية والأسعار التي تهم المواطنين، ومنها أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 27-7-2021 في السوق المحلية وكذلك البيض والكتاكيت وكذلك أسعار البط اليوم.

وفيما يلي يرصد “صدى البلد” أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء 27-7-2021 في السوق المحلية:

الدواجن البيضاء : بين 27 و28 جنيهًا للكيلو

الدواجن البلدى : بين 45 - 46 جنيهًا للكيلو

الدواجن الساسو : بين 36 و37 جنيهًا للكيلو

الأوراك : بين 31- 32 جنيهًا للكيلو

البانيه : 65 جنيهًا للكيلو

الدواجن الرومي: 50 جنيها للكيلو

الدواجن الامهات البيضاء: بين 20 و21 جنيهًا للكيلو

أسعار الكتاكيت اليوم الثلاثاء 27-7-2021 فى السوق المحلية:

وصل سعر الكتاكيت اليوم الثلاثاء 27-7-2021 فى السوق المحلية كالتالي :

كتكوت ابيض : من 4 -6 جنيهات

كتكوت ساسو: 2-2.25 جنيه

أسعار البيض اليوم الثلاثاء 27-7-2021 في السوق المحلية:



وجاءت أسعار البيض الأبيض اليوم حول 41 جنيهًا للطبق، ووصل سعر الأحمر الى 44 جنيها للطبق أما سعر البيض البلدي فكان اليوم 47 جنيها.



أسعار البط اليوم الثلاثاء 27-7-2021 في السوق المحلية:

أسعار البط اليوم ترواحت بين 44- 46 جنيهًا للكيلو.

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء 27 يوليو 2021

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس اليوم الثلاثاء، ودرجات الحرارة المتوقعة على مدن ومحافظات الجمهورية.

وأكدت هيئة الأرصاد الجوية على وجود انخفاض طفيف في درجات الحرارة اليوم الثلاثاء ليسود طقس حار رطب على القاهرة والوجه البحري حيث من المتوقع أن تسجل القاهرة بين 35 و36 درجة وإن ظل الإحساس بها أعلى من ذلك نظرا لارتفاع نسبة الرطوبة.

كما يسود طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية شديد الحرارة على جنوب البلاد.

وتتوقع هيئة الأرصاد أيضًا، أن يكون الطقس في فترة الليل معتدلا ورطبا على القاهرة الكبرى وباقي الأنحاء مع نشاط للرياح على مناطق من السواحل الغربية على فترات متقطعة، وهو ما سيقلل من الإحساس بارتفاع نسبة الرطوبة ليلة وارتفاع الأمواج على شواطئ البحر المتوسط من 1.5 متر إلى 2 متر وستكون درجات الحرارة كالآتي:

القاهرة

العظمى 35 والصغرى 26.



الإسكندرية

العظمى 31 الصغرى 25.

مطروح

العظمى 30 والصغرى 24.

سيوة

العظمى 36 والصغرى 24.

بورسعيد

العظمى 31 والصغرى 25.

دمياط

العظمى 31 والصغرى 24.

الإسماعيلية

33 الصغرى 23.

السويس

العظمى 34 والصغرى 24.

العريش

العظمى 32 والصغرى 25.

طابا

العظمى 34 والصغرى 23.

شرم الشيخ

العظمى 37 والصغرى 28.

الغردقة

العظمى 37 والصغرى 28.

الفيوم

العظمى 35 والصغرى 24.

بني سويف

العظمى 36 والصغرى 25.

المنيا

العظمى 36 والصغرى 25.

أسيوط

العظمى 40 والصغرى 25.

سوهاج

العظمى 37 والصغرى 26.

قنا العظمى 38 والصغرى 26.

الأقصر

العظمى 39 والصغرى 27.

سعر الدولار فى البنوك اليوم الثلاثاء 27 -7-2021

ننشر سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى خلال مستهل تعاملات اليوم الثلاثاء 27 يوليو2021، وفقا لاخر تحديث فى البنوك العاملة فى مصر.

سجل سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى اليوم الثلاثاء فى البنك المركزى 15.62جنيه للشراء و 15.75جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى اليوم الثلاثاء فى بنك الاهلى الكويتى بيريوس 15.66جنيه للشراء و 15.73 جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار الأمريكى فى بنك المصرى الخليجى مقابل الجنيه المصرى اليوم الثلاثاء فى بنك 15.65 جنيه للشراء و 15.73جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى اليوم الثلاثاء فى بنوك( مصرف ابوظبى الاسلامى، الامارات دبى الوطنى، المصرى لتنمية الصادرات) 15.64 جنيه للشراء و 15.73جنيه للبيع.

أسعار الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء في مصر 27-7-2021

يقدم موقع “صدى البلد” خدمة معرفة أسعار مواد البناء من الحديد و الأسمنت اليوم الثلاثاء 27 يوليو 2021، بعد إعلان عدد من شركات الحديد والصلب عن زيادة أسعار طن الحديد في الأسواق.

أسعار الحديد اليوم الثلاثاء 27 يوليو 2021:

سعر طن حديد عز 14600 - تسليم أرض المصنع.

سعر طن حديد بشاي 14500 جنيه للطن - تسليم أرض المصنع

سعر طن حديد المصريين 14500 جنيه للطن -تسليم أرض المصنع.

سعر طن حديد العشري 14300 جنيه للطن -تسليم أرض المصنع.

سعر طن حديد المراكبي 14300 جنيه للطن - تسليم أرض المصنع.

وبالنسبة لـ أسعار الأسمنت اليوم الثلاثاء 27 يوليو 2021 جاءت أسعار الأسمنت كالتالي:

أسمنت المسلح 890 جنيها للطن

أسمنت النصر 850 جنيها للطن

أسمنت السويس 890 جنيها للطن

اسمنت السويدي 900 جنيه للطن

اسمنت حلوان 900 جنيه للطن

اسمنت الصخرة 865 جنيها للطن

أسمنت سيناء 865 جنيها للطن

أسمنت أسوان 780 جنيها للطن

أسمنت المخصوص 850 جنيهاً للطن

اسمنت العسكري بني سويف 855 جنيها للطن

وهذه الأسعار لكميات لا تقل عن 30 طنًا وبشرط سداد نقدي أو قصير الأجل، وليس لها علاقة بأسعار بيع المصانع، حيث ترتبط بآليات العرض والطلب بالسوق، كما أنها شاملة مصروفات النقل ولا تشمل الإكراميات ومصروفات التعتيق.