وزير النقل: وصول أول قطار لمشروع "مونوريل" العاصمة الإدارية إلى ميناء الإسكندرية

كشف الفريق كامل الوزير، وزير النقل، عن وصول أول قطار لمشروع "مونوريل" العاصمة الإدارية الجديدة منذ قليل لميناء الإسكندرية.

وأكد وزير النقل مواصلة أعمال مشروع مونوريل العاصمة الإدارية الجديدة على قدم وساق لسرعة إنهاء الأعمال الخاصة به، لما يمثله من نقلة نوعية في عالم النقل الحضري.

وفي سياق متصل قال الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل، إن المشروعات الحالية التي تقوم بها الدولة تصب في مصلحة الوطن والمواطن، بحيث أن المشروعات تتكامل لصالح المواطن وتيسير أمور حياته.

وأكد الوزير أن لولا طريق الضبعة، ما استطاعت الدولة المصرية أن تقيم مشروعا بحجم الدلتا الجديدة.

جاء ذلك خلال مؤتمر خاص باستعدادات وزارة النقل للدورة الرابعة من معرض ومؤتمر تكنولوجيا النقل الدولى "TransMEA2021" بحضور الفريق مهندس كامل الوزير.

ويشهد الوزير مراسم توقيع عقد الرعاية الرسمي للدورة الرابعة للمعرض والمؤتمر الدولي للنقل الذكي واللوجستيات الرابع بين شركة أوراسكوم كونستراكشون وشركة تريد فيزر انترناشونال.



وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى افتتح ، معرض ومؤتمر النقل الذكى للشرق الاوسط وأفريقيا فى دورته الثالثة، حيث تفقد الرئيس اجنحة المعرض الرئيسية للشركات العالمية المختلفة وكذلك اجنحة عدد من الوزارات، واستمع إلى شرح مفصل من المسؤولين حول المنتجات من ضمنها المركبات والسيارات ووسائل النقل العام التى تعمل بالغاز الطبيعى والكهرباء والسيارات المخصصة لحمل الكراسى المتحركة لذوى الاحتياجات الخاصة.