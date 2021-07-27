نشرة الفن.. وفاة والد محمد رجب.. وتفاصيل ورم زكي فطين عبد الوهاب

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية عددا من الأخبار المحلية والعالمية أبرزها وفاة الفنان محمد رجب وتفاصيل ورم زكي فطين عبد الوهاب وقصة الصداقة والغيرة بين رشدي أباظة وفريد شوقي.
ورم الرئة نشط| زكي فطين عبد الوهاب يكشف تفاصيل جديدة في مرضه
كشف الفنان زكى فطين عبد الوهاب عن تطورات حالته الصحية بعد تعرضه للإصابة بورم فى المخ.
توفي أبي.. وفاة والد الفنان محمد رجب
أعلن الفنان عمرو رجب وفاة والده، وذلك عبر حسابه على موقع فيسبوك، بعد ساعات من إعلان شقيقه الممثل محمد رجب مرضه.
محامي بريتني سبيرز يقترح بديلا لوالدها في قضية الوصاية عليها
طلبت المغنية الأمريكي بريتني سبيرز استبدال والدها كوصي عليها، بعد معاناة لمدة 13 عاما من محاولاته للسيطرة على حياتها وأموالها بحسب موقع بي بي سي.
في ذكرى ميلاده.. قصة الطفولة المنعزلة للسيناريست أسامة أنور عكاشة
يوافق اليوم، الثلاثاء، ذكرى ميلاد السيناريست الراحل أسامة أنور عكاشة الذي أثرى السينما والتلفزيون المصري بالعديد من الأعمال الناجحة التي كان لها تأثير كبير على الحياة المجتمعية والأسرية.
الوسم.. قصي خولي يستعد لتصوير أول مسلسل من تأليفه
أعلن الممثل السوري قصي خولي خوضه مجال التأليف التلفزيوني من خلال مسلسله الجديد الذي أطلق عليه اسم الوسم، وذلك عبر حسابه على تطبيق انستجرام.
العارف يتربع على عرش الصدارة.. 2 مليون جنيه إيرادات أفلام العيد في يوم
منافسة شرسة بين أفلام عيد الأضحى للفوز بكعكة الإيرادات، خاصة بعد زيادة نسبة حضور الجمهور في السينمات إلى ٧٠٪.
أزمة بسبب تذاكر حفل مسار إجباري بـ الأوبرا
تسببت تذاكر حفل مسار إجباري المقرر إقامتها على مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية في أزمة كبيرة من قبل محبي فريق أغاني الأندر جراوند الشهير.
في عيد ميلاده الـ 52.. راشد الماجد يشكر أصدقاءه على معايدته
احتفل المغني السعودي راشد الماجد بعيد ميلاده الـ 52، الذي يوافق اليوم، الثلاثاء 27 يوليو، وذلك بتغريدة عبر حسابه على تطبيق “تويتر” يشكر فيها أصدقاءه ومحبيه على معايدته.
صداقة وغيرة وموعد وفاة.. مواقف جمعت بين فريد شوقي ورشدي أباظة
فريد شوقي ورشدي أباظة خير مثال، فمثلما كان نجوم الزمن الجميل متفردون في الإنتاج الفني المتميز، جمعت بينهم أيضا علاقات اجتماعية وصداقة تتكشف تفاصيلها مع مرور الوقت.
13أغسطس.. عمرو دياب يحيى حفلا غنائيا بـ العلمين الجديدة
يحيى الفنان عمرو دياب حفلا غنائيا بفندق الماسة بمدينة العلمين الجديدة يوم ١٣ أغسطس المقبل ،ومن المقرر طرح التذاكر قريبا .
يبكي فيه على أسرته.. كاني ويست يطرح ألبومه الجديد 6 أغسطس
قرر المغني الأمريكي كاني ويست طرح ألبومه الجديد Donda ، 6 أغسطس المقبل، وذلك بعد تأجيل دام لمدة عامين بحسب موقع فاريتي.