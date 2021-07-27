نشرة الفن.. وفاة والد محمد رجب.. وتفاصيل ورم زكي فطين عبد الوهاب

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية عددا من الأخبار المحلية والعالمية أبرزها وفاة الفنان محمد رجب وتفاصيل ورم زكي فطين عبد الوهاب وقصة الصداقة والغيرة بين رشدي أباظة وفريد شوقي.

كشف الفنان زكى فطين عبد الوهاب عن تطورات حالته الصحية بعد تعرضه للإصابة بورم فى المخ.

أعلن الفنان عمرو رجب وفاة والده، وذلك عبر حسابه على موقع فيسبوك، بعد ساعات من إعلان شقيقه الممثل محمد رجب مرضه.

طلبت المغنية الأمريكي بريتني سبيرز استبدال والدها كوصي عليها، بعد معاناة لمدة 13 عاما من محاولاته للسيطرة على حياتها وأموالها بحسب موقع بي بي سي.

يوافق اليوم، الثلاثاء، ذكرى ميلاد السيناريست الراحل أسامة أنور عكاشة الذي أثرى السينما والتلفزيون المصري بالعديد من الأعمال الناجحة التي كان لها تأثير كبير على الحياة المجتمعية والأسرية.

أعلن الممثل السوري قصي خولي خوضه مجال التأليف التلفزيوني من خلال مسلسله الجديد الذي أطلق عليه اسم الوسم، وذلك عبر حسابه على تطبيق انستجرام.

منافسة شرسة بين أفلام عيد الأضحى للفوز بكعكة الإيرادات، خاصة بعد زيادة نسبة حضور الجمهور في السينمات إلى ٧٠٪.

تسببت تذاكر حفل مسار إجباري المقرر إقامتها على مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية في أزمة كبيرة من قبل محبي فريق أغاني الأندر جراوند الشهير.

احتفل المغني السعودي راشد الماجد بعيد ميلاده الـ 52، الذي يوافق اليوم، الثلاثاء 27 يوليو، وذلك بتغريدة عبر حسابه على تطبيق “تويتر” يشكر فيها أصدقاءه ومحبيه على معايدته.

فريد شوقي ورشدي أباظة خير مثال، فمثلما كان نجوم الزمن الجميل متفردون في الإنتاج الفني المتميز، جمعت بينهم أيضا علاقات اجتماعية وصداقة تتكشف تفاصيلها مع مرور الوقت.

يحيى الفنان عمرو دياب حفلا غنائيا بفندق الماسة بمدينة العلمين الجديدة يوم ١٣ أغسطس المقبل ،ومن المقرر طرح التذاكر قريبا .

قرر المغني الأمريكي كاني ويست طرح ألبومه الجديد Donda ، 6 أغسطس المقبل، وذلك بعد تأجيل دام لمدة عامين بحسب موقع فاريتي.