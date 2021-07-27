تأجيل حفل أنغام في المنارة إلى 27 أغسطس

أعلنت الفنانة أنغام تأجيل حفلها الذي كان مقررا إقامته في مسرح المنارة 30 يوليو الجاري، إلى 27 أغسطس وذلك وفق ما أعلنته على حسابها بتطبيق انستجرام.

ونشر الحساب الرسمي لـ أنغام خبر التأجيل مقتضب دون الكشف عن مزيد من التفاصيل، معلقا على بوستر الحفل:" تم تأجيل حفل أنغام على مسرح المنارة إلى يوم ٢٧ أغسطس".

حفل أنغام في جدة

تصدرت الفنانة أنغام، مؤشرات البحث جوجل منذ يومين وذلك بعد إحياء حفلها الغنائي في جدة ضمن حفلات موسم عيد الأضحى المبارك.

ووقدمت أنغام، العديد من الأغاني الخاصة بها والتي تفاعل معها الجمهور بشكل كبير ومنها “بتوصفني بتكسفني”، و"حالة خاصة جداً"، و"ولا دبلت"، و"انا بعته كتير"، وغيرها من الأغاني المميزة.

وكانت الفنانة أنغام قد وصلت لمطار جدة لاحياء حفلها الجماهيري بالمشاركة مع الفنان محمد الشرنوبي و الفنان تامر عاشور و نشرت الشركة المنظمة فيديو للفنانة انغام فور وصلها و هي تعبر عن سعادتها بعودة الحفلات في المملكة العربية السعودية.

يذكر أن الفنانة أنغام قد طرحت ديو جديد مع الفنان وائل كفوري بعنوان برضو بتوحشني من كلمات تركي ال الشيخ و الحان عمرو مصطفى.

ووجهت المطربة أنغام رسالة شكر للمستشار تركي آل الشيخ وذلك عقب حفلها في جدة، عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وشاركت أنغام عددا من صور حفلها بجدة وعلقت : "قضيت معكم في جده ليلة لا تنسي شكرا للجمهور الراقي الرائع وشكر وتقدير لهيئة الترفيه بقيادة المستشار تركي آل الشيخ وشكر وتقدير لشركة بنش مارك علي التنظيم المحترم واحترافية العمل وعلي امل اللقاء قريبًا لكم مني كل الحب والاحترام".