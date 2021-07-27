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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

تأجيل حفل أنغام في المنارة إلى 27 أغسطس

أنغام في حفل جدة
أنغام في حفل جدة

أعلنت الفنانة أنغام تأجيل حفلها الذي كان مقررا إقامته في مسرح المنارة 30 يوليو الجاري، إلى 27 أغسطس وذلك وفق ما أعلنته على حسابها بتطبيق انستجرام. 

ونشر الحساب الرسمي لـ أنغام خبر التأجيل مقتضب دون الكشف عن مزيد من التفاصيل، معلقا على بوستر الحفل:" تم تأجيل حفل أنغام على مسرح المنارة إلى يوم ٢٧ أغسطس". 

حفل أنغام في جدة

تصدرت الفنانة أنغام، مؤشرات البحث جوجل منذ يومين وذلك بعد إحياء حفلها الغنائي في جدة ضمن حفلات موسم عيد الأضحى المبارك.

ووقدمت أنغام، العديد من الأغاني الخاصة بها والتي تفاعل معها الجمهور بشكل كبير ومنها “بتوصفني بتكسفني”، و"حالة خاصة جداً"، و"ولا دبلت"، و"انا بعته كتير"، وغيرها من الأغاني المميزة.

وكانت الفنانة أنغام قد وصلت لمطار جدة لاحياء حفلها الجماهيري بالمشاركة مع الفنان محمد الشرنوبي و الفنان تامر عاشور و نشرت الشركة المنظمة فيديو للفنانة انغام فور وصلها و هي تعبر عن سعادتها بعودة الحفلات في المملكة العربية السعودية.

يذكر أن الفنانة أنغام قد طرحت  ديو جديد  مع الفنان وائل كفوري بعنوان برضو بتوحشني من كلمات تركي ال الشيخ و الحان عمرو مصطفى.

ووجهت المطربة أنغام رسالة شكر للمستشار تركي آل الشيخ وذلك عقب حفلها في جدة، عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

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أنغام توجه رسالة عاجلة لـ تركى آل الشيخ

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لقطات جديدة من حفل أنغام في جدة.. شاهد

وشاركت أنغام عددا من صور حفلها بجدة وعلقت : "قضيت معكم في جده ليلة لا تنسي شكرا للجمهور الراقي الرائع وشكر وتقدير لهيئة الترفيه بقيادة المستشار تركي آل الشيخ وشكر وتقدير لشركة بنش مارك علي التنظيم المحترم واحترافية العمل وعلي امل اللقاء قريبًا لكم مني كل الحب والاحترام".

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