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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

وزير الكهرباء من البرلمان: المبادرة الرئاسية حياة كريمة ستحدث نقلة نوعية

صدى البلد

قال وزير الكهرباء الدكتور محمد شاكر، إن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة" ستحدث نقلة نوعية، مشيرا إلي أن تنفيذها في 3 سنوات تحدٍ خيالي، لكن عندما يوجه الرئيس بشيء فإنه ينفذ.


وأضاف شاكر خلال اجتماع لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب المنعقدة اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب حسام عوض الله، أن حجم الاستثمارات التي نفذتها الوزارة في مجال شبكات توزيع الكهرباء خلال 3 سنوات تصل إلي 36 مليار جنيه، مضيفا : "مشاكل شبكات التوزيع كبيرة جدا، ولدينا مشاكل نعترف بذلك علينا أن نكون أمناء، لكننا نبذل قصاري الجهد وهناك استثمارات ضخمة أنفقت في هذا الصدد".


ولفت شاكر، إلي الجهد المبذول من أجل تطوير خدمات توصيل الكهرباء بالقري والنجوع، قائلاً: نسعي لتحصل أبعد قرية علي نفس كفاءه الخدمة المتوفرة لساكني القاهرة في أفضل مكان لها. 


وفيما يخص من شكوي النائب أبو العباس فرحات من سوء تعامل بعض موظفي الكهرباء، تقدم الوزير باعتذار قائلا : " أعتذر عن تصرفات هذا الشخص، وسوف يتم اتخاذ اجراء حاسم، من يخطئ يُفصل، النائب له حق فهو ينقل صوت الشعب".

 

وأضاف شاكر قائلا :" لا تتخيلوا حجم المصاريف والمجهود الخرافي المبذول من أجل تحسين الخدمات في القطاع، فلا يعقل أي "يبوظ" ذلك بسبب تصرفات فردية، واللي يقولك طلبات الوزير بركنها علي جنب، انا هركنه على جنب.

الكهرباء مجلس النواب حياة كريمة الاستثمارات محمد شاكر وزير الكهرباء توصيل الكهرباء لجنة الطاقة

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