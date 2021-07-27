وزير الكهرباء من البرلمان: المبادرة الرئاسية حياة كريمة ستحدث نقلة نوعية

قال وزير الكهرباء الدكتور محمد شاكر، إن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة" ستحدث نقلة نوعية، مشيرا إلي أن تنفيذها في 3 سنوات تحدٍ خيالي، لكن عندما يوجه الرئيس بشيء فإنه ينفذ.
وأضاف شاكر خلال اجتماع لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب المنعقدة اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب حسام عوض الله، أن حجم الاستثمارات التي نفذتها الوزارة في مجال شبكات توزيع الكهرباء خلال 3 سنوات تصل إلي 36 مليار جنيه، مضيفا : "مشاكل شبكات التوزيع كبيرة جدا، ولدينا مشاكل نعترف بذلك علينا أن نكون أمناء، لكننا نبذل قصاري الجهد وهناك استثمارات ضخمة أنفقت في هذا الصدد".
ولفت شاكر، إلي الجهد المبذول من أجل تطوير خدمات توصيل الكهرباء بالقري والنجوع، قائلاً: نسعي لتحصل أبعد قرية علي نفس كفاءه الخدمة المتوفرة لساكني القاهرة في أفضل مكان لها.
وفيما يخص من شكوي النائب أبو العباس فرحات من سوء تعامل بعض موظفي الكهرباء، تقدم الوزير باعتذار قائلا : " أعتذر عن تصرفات هذا الشخص، وسوف يتم اتخاذ اجراء حاسم، من يخطئ يُفصل، النائب له حق فهو ينقل صوت الشعب".
وأضاف شاكر قائلا :" لا تتخيلوا حجم المصاريف والمجهود الخرافي المبذول من أجل تحسين الخدمات في القطاع، فلا يعقل أي "يبوظ" ذلك بسبب تصرفات فردية، واللي يقولك طلبات الوزير بركنها علي جنب، انا هركنه على جنب.