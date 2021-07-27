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رئيس التحرير
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74 جنسية.. السياحة والآثار: 7 أيام حدا أقصى للحصول على التأشيرة الإلكترونية

وزير السياحة والاثار
وزير السياحة والاثار

كشفت الدكتورة سها بهجت مستشار وزير السياحة والآثار والمتحدث باسم الوزارة، تفاصيل إضافة 28 جنسية جديدة لمنظومة التأشيرة الإلكترونية.

وقالت سها بهجت في مداخلة هاتفية في برنامج " اليوم " المذاع على قناة " دي إم سي"، إن  التأشيرة الالكترونية كان بها 46  جنسية مسموح لهم بالحصول على التأشيرة إلكترونيا، وبعد إضافة 28 جنسية جديدة أصبح مجموع الجنسيات التي تتمكن من الحصول على التأشيرة إلكترونيا 74 جنسية .

وأضافت سها بهجت:" التأشيرة الإلكترونية  تأتي تزامنا مع مرور عام على استئناف حركة السياحة الوافدة منذ يوليو الماضي مما يسهل  تشجيع السائحين لزيارة مصر خاصة بعد  تسهبل إجراءات الحصول على التأشيرة إلكترونيا".

 

وتابعت سها بهجت:" هناك بوابة إلكترونية  للحصول على التأشيرة ومدعومة بـ 8 لغات وتجيب على استفسارات السائحين المختلفة وبها ميزة الدفع الإلكتروني المؤمن وقيمة التأشيرة 25 دولار لدخول مصر مرة واحد و60 دولار لتعدد الزيارات إلى مصر “، مضيفة:” مدة الحصول على التأشيرة 7 أيام  بحد أقصى وهناك تسهيل كبير في الإجراءات لتشجيع السائحين لزيارة  مصر".

 

إضافة 28 جنسية جديدة للتأشيرة الإلكترونية 

ترأس الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار اجتماع مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي.

 

واستعرض الاجتماع في بدايته نتائج زيارة نائب الوزير لشئون السياحة منذ أيام لدولة أوكرانيا، وكذلك زيارة الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي لدولة كينيا للمشاركة في القمة الدولية لتعافي السياحة، حيث عقدا خلالهما عدداً من اللقاءات المهنية والإعلامية الهامة لبحث سبل تعزيز مزيد من التعاون السياحي مع مصر ودفع الحركة السياحية الوافدة إليها من أوكرانيا ومن الدول الأفريقية.

 

كما تم إحاطة أعضاء المجلس بالإصدار الجديد الذي شهدته منظومة الحصول على التأشيرة السياحية إلى مصر إلكترونياً خلال شهر يوليو الجاري، حيث تم إضافة 28 جنسية إلى الجنسيات التي تشملها هذه المنظومة ليصبح إجمالي عدد الجنسيات التي يمكن لها الحصول على التأشيرة إلكترونيا 74 جنسية.

في هذا الشأن، أشارت غادة شلبي نائب الوزير لشئون السياحة إلى أنه تبين من خلال تقرير المتابعة لنتائج هذا الإصدار أنه تم تحقيق نتائج إيجابية في تزايد عدد السائحين الذين حصلوا على تأشيرة الدخول إلى مصر إلكترونيا من مختلف الأسواق السياحية مما يعكس نجاح المنظومة ويؤكد أنها سوف تكون عاملاً مؤثراً بشكل كبير في دفع مزيد من الحركة السياحية إلى مصر من مختلف الأسواق.

وأضافت أن السائحين الذين حصلوا على الـتأشيرة إلكترونياً أثنوا على الطريقة الميسرة للحصول على التأشيرة من خلال بوابة الحصول على التأشيرة السياحية إلكترونيا والتي يتم من خلالها أيضاً الإجابة على كافة استفسارات السائحين.

وتم خلال الاجتماع أيضاً إطلاع أعضاء المجلس بمستجدات تطور الحركة السياحية باستعراض احصائيات أرقام السائحين الوافدين لمصر خلال العام الجاري، وأهم الأسواق السياحية التي شهدت زيادة في أعداد الحركة الوافدة منها لمصر.

 

وأشار الدكتور خالد العناني إلى أن الحركة السياحية شهدت زيادة إيجابية ملحوظة شهر بعد شهر، لافتاً إلى أن متوسط أعداد السائحين الوافدين إلى مصر في أول شهرين من العام الجاري وصلت إلى 15% عن ذات الفترة في عام 2019، ثم في الأربع الأشهر التالية من مارس وحتى مايو من العام الجاري وصلت إلى 46 % عن ذات الفترة في 2019، وفي شهر يونيو وصلت إلى 56% من مثيلتها من عام 2019.

 

وأضاف أنه وفقا للمؤشرات الحالية من المتوقع أن يشهد شهر يوليو الجاري زيادة تتعدي نسبة شهر يونيو الماضي.

السياحة التأشيرة التأشيرة الإلكترونية السائحين مصر

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