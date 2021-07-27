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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

متى نصوم رمضان مرتين في العام ؟ ظاهرة تتكرر كل 32 سنة

الصيام
الصيام

متى نصوم رمضان مرتين في العام ؟ معروف فلكيا أن هناك فرق 11 يوما بين السنة الميلادية والسنة الهجرية ، فمن الممكن أن يأتي شهر رمضان في شهر يناير ثم يأتي مرة أخرى في شهر ديسمبر.

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متى نصوم رمضان مرتين في العام؟

يصوم المسلمون شهر رمضان مرتين في العام في ظاهرة تتكرر كل 32 عاما، فلو ضربنا 32 عام في 11 يوما الفرق بين السنة الميلادية والسنة الهجرية يكون الناتج 352 أي قرابة العام ، فكل 32 عاما يأتي شهر رمضان مرتين في العام.

وحينما يأتي شهر رمضان مرتين في العام تسمى السنة بالسنة الكريمة، وجاء رمضان مرتين في عام 1965م ، وتكررت الظاهرة مرة أخرى في عام 1997م ، ومتوقع أن يتكرر حلول شهر رمضان مرتين في عام 2030.


ويوم 5 يناير 2030 م ، سيكون أول أيام شهر رمضان ، ثم يأتي مرة أخرى نفس العام ، في 25 ديسمبر من نفس العام ، ليأتي رمضان في عام 2030م مرتين في عام واحد .
 

كيف تصوم رمضان مرتين

يستطيع كذلك المسلم أن يحصل على ثواب صيام رمضان مرتين، بإفطار الصائمين، لقول النبي “من فطر صائما فله مثل أجره بغير أن ينقص من أجر الصائم شئ” فاحرص على أن تجعل لك نصيبا من إفطار الصائمين من الفقراء والمساكين حتى تنال ثواب صيام رمضان مرتين.

لماذا نصوم 6 من شوال بعد رمضان

لماذا نصوم 6 من شوال بعد رمضان 30 يوما من صيام رمضان ؟.. سؤال أجاب عنه الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق وعضو كبار هيئة العلماء، وذلك خلال فيديو منشور عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك".

وأجاب "جمعة"، قائلًا: أن الله عز وجل جعل الحسنة بـ10 أمثالها، فعندما نصوم رمضان أي 30 يوم وعليهم 6 أيام من شوال فيكون ذلك 36 يوم فى 10 حسنات أى 360 يوم أى كأني صومت السنة كلها، وهذا ما نص عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فى حديثه الشريف (( من صام رمضان وأتبعه بـ6 من شوال فكأنما صام الدهر)).

وتابع أن البعض أصبح يشغله الكم عن الكيف، لافتًا الى أن القلوب الضارعة الخاشعة لربها هى الأساس وإن قل عملها، فما سبقكم أبوبكر بكثرة صلاة أو صيام وإنما بشئ وقر فى قلبه وهو الحب والرحمة والأسوة الحسنة والتعلق والثقة بالله تعالى، قائلًا: خير العمل أدومه وإن قل، فعلينا ألا نعتمد على الكم ولكن نعتمد على الكيف.

وتابع: "علينا أن نستفيد من شهر رمضان وماذا خرجنا منه ونسير على منهجه بأن نقلل من طعامنا وكلامنا ومنامًا ونخلو مع الله ولو قليلًا".  

رمضان شهر رمضان السنة الميلادية السنة الهجرية السنة الكريمة

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