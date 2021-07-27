ضبط تاجر مخدرات بحوزته هيروين وآيس بـ 4 ملايين جنيه بالإسماعيلية

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها ، لاسيما جرائم الاتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها .

رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى – الأمن العام) ومديرية أمن الإسماعيلية نشاط (أحد العناصر الإجرامية) تخصص فى الاتجار بمخدرى الآيس والهيروين وترويجهما على عملائه متخذاً من دائرة قسم شرطة ثان الإسماعيلية مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وضبطه حال استقلاله سيارة بدائرة القسم وبحوزته (كمية من مخدر الآيس "شابو" وزنت 2 كيلو جرام- كمية من مخدر الهيروين وزنت 1,350 كيلو جرام - مبلغ مالى - ميزان حساس - هاتف محمول) .. وبمواجهته بالمضبوطات أيد ما جاء بالتحريات.

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بقرابة (4٫200,000 أربعة ملايين ومائتي ألف جنيه ).