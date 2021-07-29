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رئيس التحرير
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برلمان

وفد شباب الأحزاب والسياسيين يهدي اللواء أحمد زكى عابدين درع التنسيقية

وفد شباب الأحزاب
وفد شباب الأحزاب يهدي اللواء أحمد زكي عابدين درع التنسيقية

أهدى وفد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، اللواء أحمد زكي عابدين رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية الجديدة، اليوم الخميس، درع التنسيقية ، و سلم درع التنسيقية عمرو عثمان نائب محافظ بورسعيد.

 

وكان اللواء أحمد زكي عابدين رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية الجديدة، استقبل ، اليوم الخميس، وفد من نواب وأعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، على هامش زيارتهم للعاصمة الإدارية.

 

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أحمد زكى عابدين: العاصمة الإدارية الجديدة تعد أفضل مدينة في الشرق الأوسط

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تنسيقية شباب الأحزاب: اليوم العالمي لالتهاب الكبد فرصة لتعزيز الجهود الوطنية

 

وقال اللواء  أحمد زكى عابدين إن مشروع العاصمة الإدارية الجديدة كان حلم وأصبح واقعا على الأرض ، و إن التخطيط لهذه العاصمة تم بشكل دقيق وعناصر نجاحها متوفرة لأن التخطيط يراعى عوامل كثيرة، بالإضافة الى أن المشروع استثماريا يدر عائدا على الدولة.

 

وأضاف أحمد زكى عابدين أن العاصمة الإدارية تعد أفضل مدينة فى الشرق الأوسط، وتضارع أحدث مدن العالم ، مشيرا الى أنه اعتماد أحدث الأنظمة التكنولوجية فى كل المجالات عند إنشاء مشروعاتها.

 

واستمع أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ، لعرض تفصيلى من العميد خالد الحسينى المتحدث باسم العاصمة الإدارية الجديدة،  عن مشروع العاصمة الإدارية الجديدة منذ بداية نشأته وحجم الجهد المبذول وآخر تطورات المشروع على أرض الواقع.

 

ضم وفد التنسيقية كلا من، النائب عمرو يونس و النائب محمود بدر و النائب محمد عبد العزيز والنائب محمد السباعى و النائب محمود القط والنائب علاء عصام و النائب أحمد فتحى و النائبة غادة على و النائب أحمد فتحى و النائب خالد بدوى و المهندس كريم عبد العاطى و محمد فريد و مؤمن سيد و إيمان عامر و الدكتور محمد سالم و أحمد مبارك و أحمد فتحى وعدد من أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عمرو عثمان نائب محافظ بورسعيد.؟

تنسيقية شباب الاحزاب أحمد زكي عابدين العاصمة الادارية درع التنسيقية محافظ بورسعيد

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