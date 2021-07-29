أحمد زكى عابدين: العاصمة الإدارية الجديدة تعد أفضل مدينة في الشرق الأوسط

التقى اللواء أحمد زكي عابدين رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية الجديدة، اليوم الخميس، وفد من نواب وأعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، على هامش زيارتهم للعاصمة الإدارية.

وقال اللواء أحمد زكى عابدين إن مشروع العاصمة الإدارية الجديدة كان حلم وأصبح واقعا على الأرض ، و إن التخطيط لهذه العاصمة تم بشكل دقيق وعناصر نجاحها متوفرة لأن التخطيط يراعى عوامل كثيرة، بالإضافة الى أن المشروع استثماريا يدر عائدا على الدولة.

وأضاف أحمد زكى عابدين أن العاصمة الإدارية تعد أفضل مدينة فى الشرق الأوسط، وتضارع أحدث مدن العالم ، مشيرا الى أنه اعتماد أحدث الأنظمة التكنولوجية فى كل المجالات عند إنشاء مشروعاتها.

واستمع أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ، لعرض تفصيلى من العميد خالد الحسينى المتحدث باسم العاصمة الإدارية الجديدة، عن مشروع العاصمة الإدارية الجديدة منذ بداية نشأته وحجم الجهد المبذول وآخر تطورات المشروع على أرض الواقع.