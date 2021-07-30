بيري محمد تكتب: أولمبياد طوكيو وحصاد مصري عالمي

يبدو وكأن طوكيو ٢٠٢١ صنعت خصيصا لتتوج ابطالنا الفرديه وتنير علم مصر في محافل طوكيو

حصدت هداية ملاك أول ميدالية مصرية في أولمبياد طوكيو، وكانت تأهلت لأولمبياد طوكيو بعد فوزها على منافستها ية بالنصف النهائي الذي أقيم بالمغرب، وفي بطولة ريو دي جانيرو 2016 كانت هداية ملاك أول لاعبة تتأهل للبطولة على المستوى العربي والأفريقي.

هداية ملاك التي ولدت 1993 مارست لعبة التايكوندو منذ عمر العشرة سنوات بل ولفتت الأنظار لموهبتها الفريدة وحماسها الشديد، وخلال مسيرتها فازت هداية ملاك لاعبة منتخب مصر للتايكوندو بلقب ملكة جمال بطولة الجائزة الكبرى، التي أقيمت بروسيا في أغسطس عام 2015.

وقد حققت فوزاً ساحقاً على نظيرتها ماليا ميل لاعبة تونجا بنتيجة 19-0 في دور الترضية بمنافسات التايكوندو بدورة الألعاب الأولمبية "طوكيو 2020" والتي أهلها للفوز بـ الميدالية البرونزية التي تعتبر أول ميدالية

وتعتبر هذه الميدالية الأولى لمصر في الدورة الأولمبية الجارية والثانية في تاريخ اللاعبة حيث سبق وتوجت ببرونزية اولمبياد ريو دى جانيرو، وكانت هداية ملاك لاعبة منتخب التايكوندو قد خسرت أمام البريطانية لورين ويليامز "المصنفة 3 في البطولة"، 13-12 في الدور ربع النهائي بدورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020.

ونجحت هداية ملاك فى الفوز على الفرنسية مـاجـدة كـيـنـيـن في منافسات دور الـ16 لوزن 67 كجم 11-10، للتأهل إلى الدور ربع النهائي.

نأتي لبطلتنا الثانية نور الشربيني بطل العالم فى الإسكواش:

فازت نور الشربيني ببطولة العالم للاسكواش للمرة الخامسة قبل أيام، وواصلت حفاظها على صدارة التصنيف العالمي، بعدما كانت نوران جوهر قد اقتربت من معادلة نقاط الشربيني بعد موسم مميز قدمته لاعبة وادي دجلة.

وحققت نور الشربيني انجازا فريداً من نوعه بعد تأهلها إلى المباراة النهائية، حيث تعد هذه المرة السابعة في تاريخها والسادسة على التوالي التي تصل فيها نور الشربيني لنهائي البطولة، لتعادل بذلك انجاز أسطورة الاسكواش جانشير خان.

نأتي للدولية المتميزه جيانا فاروق لاعبة الكاراتيه:

تعتبر جيانا فاروق صاحبة الـ26 عاما أول لاعبة مصرية وأفريقية وعربية تتأهل لأولمبياد طوكيو في رياضة الكاراتيه، في نسختها الأولى التي تشارك بها اللعبة، حيث أعلن الاتحاد قائمة المتأهلين عبر موقعه الرسمي.

كانت بداية جيانا فاروق عالم الرياضة مع لعبة السباحة، لكنها سرعان ما انضمت للكاراتيه، ودرست الصيدلة وحصلت على درجة البكالوريوس، وشاركت في الكثير من البطولات المحلية وعالمية وصلت إلى 7 ميداليات ذهبية ببطولات العالم و13 ذهبية في البطولات الدولية الأخرى إضافة إلى 15 ميدالية فضية.

أما عن البطلة هايدي عادل لاعبة الخماسي:

مسيرة حافلة بالنجاح والتفوق الرياضي كانت من نصيب هايدي عادل لاعبة الخماسي بدءًا من مرحلة الناشئين والشباب مرورا بمرحلة الكبار، وتسعى بقوة في الظهور على منصة التتويج الأولمبية كأول مصرية نجحت في التأهل إلى منافسات الخماسي في دورة الألعاب الأولمبية التي ستقام بطوكيو، من خلال التتويج بالبطولة الأفريقية التي أقيمت عام 2019 بالقاهرة.

هايدي عادل تبلغ من العمر 21 عاما، وتدرس التسويق والإعلام في الجامعة الأمريكية، ومارست عدة ألعاب مثل السباحة والجري والفروسية، حتى أكملت الألعاب الخمس.

حصدت عدة كبير من البطولات والألقاب على سبيل المثال الميدالية الفضية في بطولة العالم للشباب 2016، بالإضافة للفوز بالميدالية الذهبية في بطولة أفريقيا، كما حققت المركز السادس في أولمبياد الشباب بالصين، كما شاركت في أولمبياد ريو دي جانيرو 2016، وكانت أصغر لاعبة في البعثة المصرية كرقم استثنائي، كما توجت بفضية بطولة بيلاروسيا المفتوحة، بخلاف التتويج البطولة الأفريقية.

وبطلتنا الدولية فريدة عثمان لاعبة السباحة:

بالرغم من اخفاقها في بطولة الألعاب الأولمبية 2020 وعدم التأهل لنصف نهائي منافسات 100 متر، وتأهلها للمركز الأخير فراشة للسيدات في أولمبياد طوكيو 2020 أنهت فريدة عثمان تصفيتها في المركز الثامن بـ58 ثانية و69 جزءا من الثانية، بفارق ثانيتين و51 جزءا عن الأسطورة السويدية سارا سجويستروم.

فريدة عثمان مواليد عام 1995 تلعب لنادى الجزيرة، بدأت ممارسة السباحة وهى في الرابعة من عمرها، شاركت مع المنتخب في دورة الألعاب العربية وهى في الثانية عشر لتكون أصغر متسابقة مصرية وعربية تفوز بسباق 50 م فراشة.

وتعتبر فريدة عثمان حاملة الرقم القياسي المحلي على مستوى الكبار في مسابقات الـ50 والـ100 متر حر وفراشة وظهر، وبطلة أفريقيا وحاملة الرقم القياسي في الـ50 متر فراشة.

فريدة عثمان:

وقد فازت لمصر بأول ميدالية في تاريخها في بطولات العالم للناشئين في السباحة، وتوجت خلالها ببرونزية بطولة العالم في المجر وتعتبر أول مصرية تحمل رقم قياسي عالمي في رياضة السباحة، ووصل رصيدها من الميداليات الى الـ 30 ميدالية عالمية في دورة الألعاب العربية، والبطولات الأفريقية، وبطولات العالم، وبطولة ألعاب البحر المتوسط.

سمر حمزة لاعبة المصارعة:

وتعتبر اللاعبة سمر حمزة مواليد عام 1995 والتي تأهلت إلى أولمبياد طوكيو، من أهم بطلات المصارعة بالوطن العربي وافريقيا تنافس على بطولة الأولمبياد بطوكيو، كما سبق لها المشاركة في أولمبياد ريو دي جانيرو 2016، وحلّت من خلال هذه البطولة في المركز الـ12 في الترتيب النهائي من منافسات فئة 75 كجم.

لن ولم يقل إيماني يوم بمستقبل الألعاب الفردية التي بمصر، وأري أنها الأكثر اجتهادا والاقل شعبيه ولكن كلي يقين ان يتغير هذا المنظور وتلك الثقافه بفضل ابناء مصر الأبطال.