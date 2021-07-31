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رئيس التحرير
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فيديو جراف

متهم بالشذوذ.. محمد رمضان يتعاون مع بطل فيلم إباحي شهير

محمد رمضان يتعاون
محمد رمضان يتعاون مع مطرب متهم بالشذوذ

أثار الفنان محمد رمضان، جدلاً واسعاً عبر مواقع التواصل الأجتماعي فور الإعلان عن تعاون مع الإيطالي ميشيل موروني في فيديو كليب جديد.

تعاون محمد رمضان وبطل فيلم إباحي شهير

ونشر محمد رمضان، صورة جمعته بـ ميشيل موروني من خلال حسابه الرسمي على تطبيق “الأنستجرام”، وعلق عليها قائلاً: "ترقبوا الفيديو الموسيقي القادم مع ميشيل موروني  ثقة_الله_نجاح # محمد_رمضان MR1".
نشر محمد رمضان صورة له، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.
وتفاعل معه عدد كبير من متابعية وجاءت التعليقات كالاتى : 
منور - ربنا يحفظك - نجم مصر 
على الجانب الآخر، عُرض لـ محمد رمضان في موسم شهر رمضان مسلسل “موسى”، بطولة سمية الخشاب، عبير صبري، هبة مجدي، حمدي الوزير، تارا عماد، عارفة عبد الرسول، منذر رياحنة، سيد رجب، صبري فواز، رياض الخولي، فريدة سيف النصر، هبة عبد الغني، سيناريو وحوار ناصر عبدالرحمن، ومن إخراج محمد سلامة.
وكانت حالة من الجدل أحدثها محمد رمضان، من جديد بعد أن نشر مجموعة من الصور التي تجمعه بـ" حرير حسين كامل" حفيدة الرئيس العراقي السابق صدام حسين من ابنته “رغد”  في منزلها وبصحبة مجموعة من الأصدقاء وهم على مأدبة طعام عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك ” .
ثم شارك النجم محمد رمضان جمهوره بصورتين له عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام "
وظهر محمد رمضان في الصور من داخل طائرة خاصة وهو يتصفح علي اللاب توب الخاص به، ونالت الصور إعجاب جمهوره وانهالت عليه التعليقات.
ومن ناحية أخرى طرح محمد رمضان أحدث كليباته الغنائية "ثابت"، عبر قناته الرسمية بموقع "يوتيوب".
وكان قد شارك الفنان محمد رمضان متابعيه بفيديو له من أحد الكافيهات بالساحل الشمالي أثناء نزوله لتناول العشاء.
وظهر محمد رمضان أثناء تناوله العشاء وتجمع الناس حوله وعلق قائلا: " ‬‏في الساحل نزلت انا ومراتي نتعشى في لاروچ #مراسي عملت حفلة .. واتعشينا في البيت".

وعلى جانب آخر، عُرض لـ محمد رمضان في موسم شهر رمضان مسلسل “موسى”، بطولة سمية الخشاب، عبير صبري، هبة مجدي، حمدي الوزير، تارا عماد، عارفة عبد الرسول، منذر رياحنة، سيد رجب، صبري فواز، رياض الخولي، فريدة سيف النصر، هبة عبد الغني، سيناريو وحوار ناصر عبدالرحمن، ومن إخراج محمد سلامة.
ولمزيد من التفصيل حول تعاون محمد رمضان وبطل فيلم الإباحي الشهير شاهد الفيديو التالي:

محمد رمضان الفنان محمد رمضان الإيطالي ميشيل موروني فيديو كليب جديد محمد رمضان وبطل فيلم الإباحي الشهير

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