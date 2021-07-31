الامن بكشف حقيقة الاستيلاء على حساب مواطن على فيس بوك والتعدى عليه بالضرب

كشفت الاجهزة الأمنية حقيقة ما تم تداوله عبر أحد الحسابات على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" متضمناً تضرر صاحب الحساب المشار إليه والمقيم بالدقهلية ، من قيام أحد الأشخاص بإنتحال شخصيته ، وإنشاء حساب على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك " وإرسال رسائل وتعليقات غير لائقة لعدد من الحسابات مما أدى إلى الاعتداء عليه بالضرب.

بالفحص تبين سابقة قيام صاحب الحساب المشار إليه بتحرير محضر بمركز شرطة منية النصر بالدقهلية ضد (شخصين - مقيمان بذات الناحية) ، لقيامهما بإرسال رسائل وتعليقات غير لائقة والتعدى عليه بالسب عبر موقع "فيس بوك" ، وعقب قيامه بمعاتبتهما قاما بالتعدى عليه بالضرب وإحداث إصابته ، وما زالت الواقعة قيد التحقيقات بالنيابة العامة.

كما تبين وجود خلافات سابقة بين الشاكى والمشكو فى حقهما على خلفية قيامهما بتحرير محضر سرقة منقولات ضد الشاكى.. وبإستدعاء كلٍ من الشاكى والمشكو فى حقهما لسؤالهم فيما نُشر عبر حساب الشاكى لم يحضروا.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.