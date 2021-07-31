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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

انتحار طالبة بسبب امتحانات الثانوية العامة في القليوبية

جثة
جثة

قامت طالبة ثانوى بمركز طوخ فى القليوبية بالتخلص من حياتها بالانتحار بتناول مادة سامة مما أدى إلى مصرعها فى الحال لمرورها بحالة نفسية بسبب امتحانات الثانوية العامة  تم نقل الجثة لمستشفى بنها الجامعى وتم التحفظ عليها تحت تصرف النيابة.


تلقت مديرية أمن القليوبية إخطارا من مستشفى بنها الجامعى يفيد بوصول " مروة ص.ا" 18 سنة بدائرة مركز طوخ جثة هامدة ، و بالفحص تبين أنها طالبة بالثانوية العامة وتمر بحالة نفسية بسبب صعوبة امتحانات الثانوية العامة عقب أداء امتحان مادة الأحياء اليوم قامت بتناول مادة سامة والانتحار والتخلص من حياتها وتولت النيابة التحقيق.
 

من ناحية اخري تكثف مباحث القليوبية من جهودها لكشف غموض حادث دهس سيارة مجهولة شابا بطريق بلبيس الصحراوى دائرة مركز شرطة الخانكة ولم يعثر معه على أوراق تكشف هويته.


تم نقل جثة المتوفي للمستشفى، وأمر المستشار أحمد البوشى رئيس نيابة الخانكة بتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة ونشر صورا له وصولا لأهليتة والتصريح بدفنه. 


تلقت مديرية أمن القليوبية إخطارا من مركز شرطة الخانكة يفيد بالعثور على جثة شاب مجهول الهوية صدمته سيارة مجهولة بطريق بلبيس الصحراوى، دائرة المركز. 
جرى نقل جثة المتوفى للمستشفى واصدرت النيابة العامة قرارها السابق.

القليوبية النيابة العامة مدير أمن القليوبية مديرية امن القليوبية محافظة القليوبية

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