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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

وزير خارجية الجزائر: نرغب دائما في وجودنا جزءا من الحل بالملفات الكبيرة

وزير الخارجية الجزائري
وزير الخارجية الجزائري مع سامح شكري

 قال وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة، إن الجزائر تعتقد أن الظرف والوضع المتعلق في العلاقة بين دول حوض النيل على وجه الخصوص وخاصة مصر والسودان واثيوبيا يمر بمرحلة دقيقة.

 

وأضاف لعمامرة  في مؤتمر صحفي مشترك مع سامح شكري وزير الخارجية، مساء اليوم، أنني استمعت لوجهات النظر والمعلومات من إثيوبيا والسودان ومصر 

 

وتابع وزير الخارجية الجزائري أن الجزائر ترغب دائما أن تكون جزءا من الحل في كافة الملفات الكبيرة.

 

قال وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة، إن العلاقات المصرية الجزائرية تاريخية، مضيفا أن هناك ملفات مشتركة تتطلب التنسيق والتشاور بين البلدين.


وأكد رمطان لعمامرة، في مؤتمر صحفي مشترك مع السفير سامح شكري وزير الخارجية، مساء اليوم السبت، أنه يحمل رسالة من الرئيس الجزائري للرئيس عبد الفتاح السيسي، وبداخلها المودة والتقدير، متابعا أنها تجديد للعلاقات الخاصة بين البلدين.


وأضاف  وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة، أن مصر قدمت الكثير من أجل نصرة الجزائر في معركة التحرير واسترجاع حقوقها، لافتا إلى أن المنطقة معرضة لتحديدات كثيرة ومنها جائحة كورونا والتي عطل الكثير والتعاون بين البلدين.
 

فيما قال السفير سامح شكري وزير الخارجية، أن التنسيق بين مصر والجزائر مستمر والتعاون متبادل بين البلدين، مؤكدا أن العلاقة تمثل أهمية كبيرة لجمهورية مصر العربية.

 

أضاف شكري خلال كلمته التي ألقاها مع نظيره الجزائري، بقصر التحرير ونقلتها فضائية “صدى البلد” أنه يتم العمل على مواجهة التحديات التى تواجه مصر والجزائر.

 

وأكد وزير الخارجية سامح شكري أن زيارة وزير الخارجية الجزائري تمثل أهمية كبيرة لمصر.

 

استقبال وزير الخارجية الجزائري
 

استقبل وزير الخارجية سامح شكري اليوم وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة، حيث يبحث الجانبان العلاقات الثنائية وعددًا من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

 

وصل لعمامرة إلى القاهرة قادمًا من السودان، حيث استقبلت وزيرة الخارجية السودانية، مريم الصادق المهدي، اليوم السبت، نظيرها الجزائري، رمطان العمامرة، وبحثت معه علاقات التعاون بين البلدين، وقضية سد النهضة والملف الليبي.

 

وقالت وزارة الخارجية السودانية في بيان، إن الوزيرة مريم الصادق المهدي، قدمت لنظيرها الجزائري شرحا مفصلا حول تطورات الوضع في أزمة سد النهضة، مشيرة إلى أن الخرطوم تسعى للوصول إلى حل دبلوماسي لأزمة سد النهضة.

 

وزير خارجية الجزائر الجزائر الملفات الكبيرة سامح شكري الرئيس الجزائرى

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