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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أولمبياد طوكيو .. منتخب مصر لكرة اليد يكتسح البحرين ويواجه ألمانيا في ربع النهائي

صدى البلد

تغلب منتخب مصر لكرة اليد على نظيره البحرين بنتيجة 30-20 في الأخيرة من منافسات الدور الأول لدورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020.

وانتهى الشوط الأول بتقدم مصر 15-7، قبل أن يتسع الفارق في الشوط الثاني إلى 30-20.

وبهذه النتيجة ضمنت مصر الحصول على المركز الثاني في المجموعة الثانية برصيد 8 نقاط لتتأهل للدو ربع النهائي وتواجه منتخب ألمانيا ثالث المجموعة الأولى يوم الثلاثاء المقبل.

وكان منتخب مصر قد استطاع الفوز على منتخب السويد في الجولة الماضية بنتيجة 27-22 ليحسم الصعود رسميا إلى ربع نهائي الأولمبياد .

بينما تغلب المنتخب على منتخب البرتغال في المباراة الأولى بنتيجة 37-31، قبل أن يخسر من الدنمارك في المواجهة الثانية بنتيجة 32-27، ثم الفوز على المنتخب الياباني بنتيجة 33 – 29.

وتضم قائمة منتخبنا الوطني “كريم هنداوي – محمد عصام الطيار – محمد علي – عمر الوكيل “بكار” – يحيى الدرع – علي زين – حسن وليد قداح – أحمد هشام السيد “دودو” – سيف الدرع – يحيى خالد – أحمد الأحمر – محمد سند – إبراهيم المصري – محمد ممدوح هاشم – أحمد عادل – وسام سامي نوار.وتشارك مصر بأكبر بعثة في تاريخها وهي 137 لاعب ولاعبة ممثلة في 23 لعبة، بواقع 89 لاعب و48 لاعبة.

وتعتبر لعبتي السلاح والرماية هم الأكبر في الألعاب الفردية من حيث عدد اللاعبين بواقع 11 لاعب ولاعبة، بينما

تعتبر اللعبة الأكبر هي منتخب كرة القدم الذي يشارك بـ22 لاعبا ومنتخب كرة اليد الذي يشارك بـ14 لاعبا.

بينما تعتبر لعبات التجديف والترايثلون والدراجات هم الأصغر في بعثة مصر بواقع لاعب لكل لعبة، حيث يشارك عبد الخالق البنا في منافسات التجديف بأولمبياد طوكيو وبسمة السلاموني في رياضة الترايثلون وهي أول مصرية وعربية تتأهل للأولمبياد في هذه الرياضة وإبتسام زايد في منافسات الدراجات.

وكانت أكبر بعثة مصرية سابقة في أولمبياد ريو 2016 والتي شاركت مصر فيها بـ 120 لاعبًا.

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