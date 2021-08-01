3 وصفات مختلفة .. طريقة عمل طاجن السبيط

طاجن السبيط من الأكلات المميزة التي يفضلها الجميع، كما أنه يحتوي على قيمة غذائية عالية تفيد الجسم بشكل كبير، ويميل الأطفال بشكل خاص إلى تناول الأطعمة المقرمشة لذلك يعد السبيط من الأكلات المميزة لديهم.

وإليك طريقة عمل طاجن السبيط لأمهر الشيفات..

مقادير طاجن السبيط

مدة التحضير: 60 دقيقة

سبيط

بصل

فلفل الوان

طماطم

ملح

فلفل

ثوم

بهارات

سمك

بسلة

بطاطس

فلفل حار

كزبرة ناشفة

جنزبيل مطحون

كرفس

لومى

زيت

كمون

مرقة



طريقة تحضير طاجن السبيط



1- قومى بتقطيع السبيط حلقات

2- شوحى البصل مع الثوم و الزيت و التوابل جيدا

3- ضيفى ملح وفلفل و الفلفل الحار و اللومى

4- ضيفى البطاطس و البسلة الى الخليط مع المرقة

5- ضيفى السبيط و الطماطم ويقلب جيدا حتى يغلى ثم يرفع فى طاجن الفرن حتى يكتمل النضج

طريقة عمل طاجن السبيط

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مقادير طاجن السبيط

مدة التحضير: 60 دقيقة

سبيط

بصل – طماطم

فلفل حار

فلفل الوان

بسلة – جزر

زيتون

كزبرة خضراء

ثوم – ليمون

كمون

كرفس

ملح – فلفل

مرقة

سمـن



طريقة تحضير طاجن السبيط



1- في طاسة على النار ضعي زيت وقطعي البشر شرائح واقليه في الزيت مع مكعب مرقة ثم شرائح السبيط

2- افرمي الثوم والليمون والكمون وفلفل وضيفيهم الى الطاسة ثم الزيتون والفلفل الألوان والبسلة والجزر

3- ثم ضيفي الطماطم المبشورة واتركيه على النار يتسبك قليلا

4- انقليه لطاجن مع فلفل حار وقليل من الزيت ثم ادخليه فرن ساخن حتى يكمل نضجه ثم قدميه

طاجن سبيط

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مقادير طاجن السبيط وكاليمارى وجمبري

مدة التحضير : 60 دقيقة

نصف كيلو سبيط وسط مكعبات

نصف كيلو كلماري حلقات

نصف كيلو جمبري وسط مقشر

فلفل ألوان مكعبات

2 ثمرة بصل مكعبات

2 ثمرة طماطم مكعبات

حزمة شبت مفروم

حزمة كزبرة خضراء مفرومة

ملح

فلفل أسود

كمون ناعم

كزبرة جافة ناعمة

ثوم مفروم ناعم

4 عصير ليمون

زيت

صويا صوص المأكولات البحرية

فلفل أخضر حار



طريقة تحضير طاجن السبيط وكاليمارى وجمبرى



1- اخلطي الكاليمارى مع السبيط والجمبرى فى بايركس

2- ضيفى الطماطم والفلفل الألوان

3-أضيفى البصل والثوم المفرومين

4- أضيفى الملح والفلفل الأسود وعصير الليمون وصويا صوص المأكولات البحرية

5- أضيفى الكزبرة الخضراء والشبت المفرومين والفلفل الحار المقطع وضيفى الزيت

6- أدخلى الطاجن الفرن ثم غطي الوجه بورق ألومنيوم

7- أتركي الطاجن فى الفرن على نار هادئة حتى النضج وقدميه