هل تؤثر التشوهات الخلقية على أجهزة الجسم ووظائفها؟.. أحمد الشامي يجيب

قال الدكتور أحمد الشامي استشاري جراحة الأطفال والعيوب الخلقية، نسبة التشوهات الخلقية لدي الأطفال تبدأ من 5% إلي نسبة 25% ، مؤكدا أن بعض أنواع التشوهات الخلقية المتواجدة حاليا لم نكن نراها في سابقا .



وأضاف الشامي خلال لقائه في برنامج " تفاصيل " المذاع علي " صدى البلد 2" ، إن المسالك البولية جهاز من أجهزة الجسم ويتكون من الكلي والحالب والمثانة البولية ومجري البول ، جميعهم مهمتهم هي تنقية الجسم من السموم وطردها خارج الجسم لافتا أن المسالك البولية معرضة للإصابة بالتشوهات الخلقية .



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تحدث الدكتور أحمد الشامي، استشاري جراحة الأطفال والعيوب الخلقية، عن مشاكل الذكورة عند الأطفال.

وقال «أحمد الشامي» خلال حواره مع الإعلامية نهال طايل في برنامج «تفاصل» المذاع على قناة «صدى البلد2» إنه جاءت له أم من فلسطين لتعرض عليه حاله ولدها للتأكد من هويته ذكر أم أنثى، موضحا أن الطفل لديه 7 شهورة ولم يعرف ولد او بنت ووالدته أصيبت بدهشة عندما رأت هذه التشوهات .

وأضاف «أحمد الشامي» أن التشوهات الخلقية وجراحات الذكوره عند الاطفال تشمل العضو الذكري والخصة وكل منهم له المكشاكل الخاصة به، مشيرا إلى أنه لابد من تحديد العيوب والتشوهات لتحديد نوع العملية.

وأشار «أحمد الشامي» إلى أن هناك عيوب خلقية لا داعي لها للعملية حتى لا يحدث كارثة، وهذا يعتبر جريمة للأب وللدكتور عندما يطهر الطفل الذي عنده تشوه خلقي في العضو الذكري.