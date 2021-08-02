أخبار التوك شو.. توقعات الأرصاد لطقس الفترة القادمة.. صحفي تونسي يكشف تفاصيل تعرض قيس سعيد لمحاولة اغتيال

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية العديد من القضايا والموضوعات نرصد لكم أبرزها خلال التقرير التالي:

تصريح صادم.. إستشاري: متحور كورونا دلتا متواجد في مصر منذ هذا التوقيت



أكد الدكتور شريف عباس إستشاري الكبد ومناظير الجهاز الهضمي بجامعة المنوفية، أن المتحور دلتا سريع الإنتشار وبنسبة كبيرة جدا متواجد داخل مصر من عدة أشهر في تصريح صادم ومفاجئ للجميع.

أستاذ فيروسات: الصين تتخذ إجراءات عنيفة لمواجهة متحور كورونا دلتا



كشف الدكتور فايد عطية أستاذ علم الفيروسات بجامعة شانتوه في الصين، عن تفاصيل الإجراءات التي إتخذتها الصين لمواجهة المتحور دلتا.



سقوط أمطار مع ارتفاع درجات الحرارة.. توقعات الأرصاد لطقس الفترة القادمة

كشفت الدكتورة إيمان شاكر وكيل مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، السر وراء الحرائق التي تشهدها تركيا والفيضانات في الدول الأخري.



متحدث الكهرباء يكشف كيفية توفير الطاقة خلال الطقس الحار



قال الدكتور أيمن حمزة المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء، إن هناك طريقة جيدة لترشيد الطاقة، خلال استخدم الاجهزة الكهربائية وفقا للاحتياج فقط.



خبير أوبئة يحذر من دخول موجة كورونا الرابعة إلى مصر



قال إسلام عنان، خبير اقتصاديات الصحة وعلم انتشار الأوبئة، إن الالتزام بالإجراءات الاحترازية قل كثيرا خلال الفترة الماضية، ز الرقابة على ارتداء الكمامة تناقصت بشكل كبير، والناس أصبحت تنظر لمن يرتدي الكمامة على أنه شخص غريب.

كسور وجروح.. زوجة تنهار على الهواء بسبب تعذيبها على يد زوجها المخمور



قدمت الإعلامية نهال طايل قضية جديدة من برنامج «تفاصيل» المذاع على قناة «صدى البلد2»، من الإسكندرية لكشف تفاصيل جريمة تعرضت لها زوجة تدعى شيماء من قبل زوجها من أجل الإنفاق عليه.



متحدث المالية يكشف عن أخر المستجدات الضريبية في ضوء التحول الرقمي



قال الدكتور رجب محروس، مستشار مصلحة الضرائب والمتحدث باسم وزارة المالية، إنه تُعد أرباح الأشخاص الاعتبارية غير المقيمة التي تحققها من خلال منشأة دائمة في مصر موزعة حكماً خلال ستين يوماً من تاريخ ختام السنة المالية للمنشأة الدائمة، وتستبعد توزيعات الأرباح التي تحصل عليها الأشخاص الاعتبارية المقيمة من أشخاص اعتبارية مقيمة أخرى وما يقابلها من تكلفة من وعاء الضريبة على أرباح الأشخاص الاعتبارية.

صحفي تونسي يكشف تفاصيل تعرض قيس سعيد لمحاولة اغتيال



قال الكاتب الصحفي التونسي فؤاد العجرودي، إن القوى الاستعمارية والصهيونية تستخدم الإخوان لتحقيق أهدافها، لافتا إلى أن راشد الغنوشي سهل عبور أسلحة إلى ليبيا.

أحمد موسى يحذر من مخطط لاغتيال الرئيس التونسي .. فيديو



قال الإعلامي أحمد موسى، إن هناك مؤامرة من الإخوان لاغتيال الرئيس التونسي قيس سعيد.



خالد صديق يعلن سبب تغير اسم صندوق تطوير العشوائيات.. فيديو



قال المهندس خالد صديق المدير التنفيذي لصندوق تطوير العشوائيات، إن صندوق تطوير المناطق العشوائية تم تغير اسمه إلي صندوق التنمية الحضارية وهذا يعني أننا لا نهتم فقط بتطوير العشوائيات ولكننا نهتم بإقامة تنمية شاملة داخل المدن المصرية .