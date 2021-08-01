تصريح صادم.. إستشاري: متحور كورونا دلتا متواجد في مصر منذ هذا التوقيت

أكد الدكتور شريف عباس إستشاري الكبد ومناظير الجهاز الهضمي بجامعة المنوفية، أن المتحور دلتا سريع الإنتشار وبنسبة كبيرة جدا متواجد داخل مصر من عدة أشهر في تصريح صادم ومفاجئ للجميع.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفي مقدمة برنامج "صالة التحرير" والمذاع عبر قناة " صدى البلد"،:"اللقاحات لها فاعلية كبيرة في مواجهة المتحور دلتا، ناصحا المواطنين بضرورة تلقي اللقاح.

وأشار إلي أن وزارة الصحة والسكان تخطط الآن لتجهيز مكان ضخم في أرض المعارض، يتيح للمواطنين الحصول على اللقاح فورًا، مشيرًا إلى أنه من الضروري الحصول على الجرعة الثانية من لقاح كورونا لغلق الطريق أمام الإصابة بالمتحور دلتا.



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وقال الدكتور محمد رحيم الباحث بكلية الطب علوم الحياة في جامعة لانكستر، إن هناك سببان لظهور تحورات فيروس كورونا المستجد، وهما سرعة تحور الفيروس وبطء الحصول على اللقاحات، متابعًا: "تم الإعلان في الأسبوع الماضي عن عدم كفاية جرعتي لفاح فايزر-بيونتيك للتصدي لسلالة دلتا، هناك جرعة ثالثة لكن لم يجرَ تحديد موعدها بعد".

وأضاف محمد رحيم،:" أن شركة أسترازينيكا بدأت تعييد تقييم لقاحاتها بالنسبة إلى فاعليتها ضد جائحة كورونا، كما ان الجرعة الواحدة من لقاحات جونسون أند جونسون ضد السلالة واعترفت أنها في حاجة إلى التلقيح بجرعة ثانية".

وأشار محمد رحيم إلى أن فيروس كورونا سيتعايش معنا، ويجب الحصول على اللقاحات حتى لو تمت إعادة تقييمها، فلا يوجد لقاح يمنع المرض أو الإصابة لكنه يقلل من تداعياتها وهو ما حدث في إنجلترا، فهناك أكثر من 30 ألف إصابة يوميا، منهم 100 حالة وفيات فقط بسبب الحصول على اللقاحات.