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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

سكان شرق مدينة نصر يشكون من تكسير الأرصفة وعدم تقليم الأشجار

صدى البلد

أرسل القارئ جمال محمد، شكواه لخدمة “بين الناس” بموقع “صدى البلد” متضررا من تكسير الأرصفة وعدم تقليم الأشجار .

وقال محمد في شكواه: "نعاني نحن سكان مدينة نصر. حي شرق. القاهرة من  تكسير الأرصفة  اثناء مد كابلات كهرباء في شارع أحمد الصاوي، وعبد الله الشربيني".

وتابع: “نرجو الاهتمام بالحديقة الموجودة في شارع عبد الله الشربيني متفرع من شارع محمد النادي . مدينة نصر.القاهرة حيث تحتاج الي تقليم الأشجار الضخمة و الرصيف متكسر لا يصلح للمشي يحتاج بلاط أو أسمنت”.

وأشار ألي أن شارعي حسني احمد خلف و  عبد الله الشربيني يهم أشجار كبيره جدا لو سقط منها  فرع علي المارة أو سيارة سيحدث كارثه  بالإضافة إلى  انهم  يحجبون الإضاءة في الشارع.

وطالب المسؤولين بسرعة حل هذه المشكلة رئفت بسكان المنطقة وعودة المظهر الحضاري للمنطقة.

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسؤولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.

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