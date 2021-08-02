سكان شرق مدينة نصر يشكون من تكسير الأرصفة وعدم تقليم الأشجار

أرسل القارئ جمال محمد، شكواه لخدمة “بين الناس” بموقع “صدى البلد” متضررا من تكسير الأرصفة وعدم تقليم الأشجار .

وقال محمد في شكواه: "نعاني نحن سكان مدينة نصر. حي شرق. القاهرة من تكسير الأرصفة اثناء مد كابلات كهرباء في شارع أحمد الصاوي، وعبد الله الشربيني".

وتابع: “نرجو الاهتمام بالحديقة الموجودة في شارع عبد الله الشربيني متفرع من شارع محمد النادي . مدينة نصر.القاهرة حيث تحتاج الي تقليم الأشجار الضخمة و الرصيف متكسر لا يصلح للمشي يحتاج بلاط أو أسمنت”.

وأشار ألي أن شارعي حسني احمد خلف و عبد الله الشربيني يهم أشجار كبيره جدا لو سقط منها فرع علي المارة أو سيارة سيحدث كارثه بالإضافة إلى انهم يحجبون الإضاءة في الشارع.

وطالب المسؤولين بسرعة حل هذه المشكلة رئفت بسكان المنطقة وعودة المظهر الحضاري للمنطقة.

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