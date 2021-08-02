لإزالة الإشغالات.. حملتان مكبرتان بأحياء المنتزه أول وثان شرق الإسكندرية

كلف اللواء محمد الشريف محافظ الاسكندرية باستمرار حملات إزالة الإشغالات والتعديات بشارع ٤٥ والشوارع المتفرعة منه بنطاق أحياء المنتزه ثان وأول، للتأكد من عدم عودة الإشغالات مرة أخرى بالشارع.

جاء ذلك بعد جولة المحافظ المفاجئة بشارع ٤٥، شرق الاسكندرية وتشديده علي المتابعة المستمرة لمنع عودة الإشغالات واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة تجاه المخالفين.

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وتنفيذاً للتعليمات؛ شنت الإدارة العامة للمتابعة بالمحافظة برئاسة هدى أبو كليلة، بالتنسيق مع حي المنتزه ثان برئاسة اللواء حسن الجمال، وحي المنتزه أول برئاسة المهندسة جيهان مسعود، حملتين مكبرتين، اليوم الاثنين، لإزالة الإشغالات بشارع ٤٥ والشوارع المتفرقة منه.



وأسفرتا عن التحفظ على عدد 140 حالة إشغال طريق متنوعة ما بين ثلاجات ومكبرات صوت وسمعات وكراسي ومداخن وفاترينات وغيرها، وتم تحرير الغرامات المالية الفورية القانونية تجاه تلك المخالفات، وإلزام جميع المحال بالحدود المخصصة لها وعدم وضع أي إشغالات تعوق حركة المرور.