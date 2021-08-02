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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

أبرزها الطماطم والبطاطس.. الزراعة تكشف الأسباب الحقيقية لارتفاع أسعار الخضروات

خضروات
خضروات

قال الدكتور علاء البحراوى مدير عام إدارة الخضر بوزارة الزراعة ، إن أسعار الخضروات تشهد ارتفاعا فى الأسواق، ولكن المبالغ فيها هى أسعار البطاطس، فهو ارتفاع غير مبرر لأن ارتفاع الأسعار يرجع إلي شقين ،إما انخفاض المساحات المنزرعة ، أو انتشار أمراض وحشرات وهذا مالم يحدث هذا الموسم . 
 

وأوضح "البحراوى"  لـ "صدى البلد " ،  أن أسعار الطماطم بالأسواق تتراوح بين 4 و 5 جنيهات وهى أسعار معقولة بالنسبة لتكلفة زراعة الطماطم ، مضيفا أن أسعارالطماطم سترتفع خلال شهر أكتوبر المقبل وتصل إلي 10 جنيه بسبب فاصل العروات ثم تعود لأسعارها الطبيعية مرة أخرى .

وعلق :" ارتفاع أسعار الطماطم خلال شهر أكتوبر يحدث كل عام ونرجع نقول مجنونة ياقوطة لحين عودة أسعارها الطبيعية " .

وأشار إلي أن المساحات المنزرعة بالخضراوات تتزايد، لكن ارتفاع درجات الحرارة يؤدى إلي قلة الانتاجية ما أثر على أسعار بعض الخضروات بالأسواق ، موضحا أن درجات الحرارة المرتفعة أثرت على أسعار الفلفل والباذنجان والخيار والكوسة بسبب قلة الانتاجية .
 

وأضاف أن  ارتفاع أسعار البطاطس يرجع إلي احتكار التجار لها والاحتفاظ بها داخل الثلاجات وتعطيش الأسواق ، ثم طرحها بأسعار مرتفعة ، معلقا :" التجار يأخذوها من الفلاحين بأسعار رمزية والمزارع بيبيع عشان يعوض قيمة ايجار الأرض " .
 

ولفت مدير عام إدارة الخضر بوزارة الزراعة " إلى أن مساحات البطاطس المنزرعة هذا العام مرتفعة عن العام الماضى ، ولاتوجد أى حشرات أو أمراض فى الجو تسبب خسائر فى محصول البطاطس

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