أبرزها الطماطم والبطاطس.. الزراعة تكشف الأسباب الحقيقية لارتفاع أسعار الخضروات

قال الدكتور علاء البحراوى مدير عام إدارة الخضر بوزارة الزراعة ، إن أسعار الخضروات تشهد ارتفاعا فى الأسواق، ولكن المبالغ فيها هى أسعار البطاطس، فهو ارتفاع غير مبرر لأن ارتفاع الأسعار يرجع إلي شقين ،إما انخفاض المساحات المنزرعة ، أو انتشار أمراض وحشرات وهذا مالم يحدث هذا الموسم .



وأوضح "البحراوى" لـ "صدى البلد " ، أن أسعار الطماطم بالأسواق تتراوح بين 4 و 5 جنيهات وهى أسعار معقولة بالنسبة لتكلفة زراعة الطماطم ، مضيفا أن أسعارالطماطم سترتفع خلال شهر أكتوبر المقبل وتصل إلي 10 جنيه بسبب فاصل العروات ثم تعود لأسعارها الطبيعية مرة أخرى .

وعلق :" ارتفاع أسعار الطماطم خلال شهر أكتوبر يحدث كل عام ونرجع نقول مجنونة ياقوطة لحين عودة أسعارها الطبيعية " .

وأشار إلي أن المساحات المنزرعة بالخضراوات تتزايد، لكن ارتفاع درجات الحرارة يؤدى إلي قلة الانتاجية ما أثر على أسعار بعض الخضروات بالأسواق ، موضحا أن درجات الحرارة المرتفعة أثرت على أسعار الفلفل والباذنجان والخيار والكوسة بسبب قلة الانتاجية .



وأضاف أن ارتفاع أسعار البطاطس يرجع إلي احتكار التجار لها والاحتفاظ بها داخل الثلاجات وتعطيش الأسواق ، ثم طرحها بأسعار مرتفعة ، معلقا :" التجار يأخذوها من الفلاحين بأسعار رمزية والمزارع بيبيع عشان يعوض قيمة ايجار الأرض " .



ولفت مدير عام إدارة الخضر بوزارة الزراعة " إلى أن مساحات البطاطس المنزرعة هذا العام مرتفعة عن العام الماضى ، ولاتوجد أى حشرات أو أمراض فى الجو تسبب خسائر فى محصول البطاطس