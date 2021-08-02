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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

انهيار منزلين خاليين من السكان بمدينة أسيوط

صدى البلد

انهار منزلان خاليان من السكان بمنطقة الجامع الكبير بحي غرب مدينة أسيوط مساء اليوم، الإثنين.

 

وكانت غرفة عمليات محافظة أسيوط تلقت إخطارا من رئاسة حي غرب مدينة أسيوط يفيد بانهيار منزلين بدرب الاسدى بمنطقة الجامع الكبير أحدهما  مكون من دور أرضى ودورين علويين ملك "ا . ن. س.ب"، والآخر أرضى وأول علوى ملك “ا.م.م.ح".

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علي الفور انتقل إلى موقع الحادث محمد بشير رئيس حي غرب أسيوط و مأمور قسم أول أسيوط وقوات الإنقاذ السريع والإسعاف والدفاع المدني وتم فصل المرافق عنهما، وفرضت قوات الأمن طوقا أمنيا بمحيط موقع الحادث.

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انهيار منزلين غرب أسيوط الدفاع المدني الإنقاذ السريع الجامع الكبير السكان

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