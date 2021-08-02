أخبار الأهلي..عرضان لـ ناصر ماهر.. سر غياب بانون وأيمن أشرف..حقيقة رحيل الشناوي

نشر موقع صدى البلد الإخباري، على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة داخل النادي الأهلي سواء على الساحة المحلية أو الإفريقية وجاءت كالآتي:

كشف مصدر عن أن ناصر ماهر لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي استقر على الرحيل عن القلعة الحمراء بنهاية الموسم للحصول على فرصة المشاركة أساسيًا.

عاد الفريق الأول لكرة القدم في النادي الأهلي تدريباته اليوم على ملعب التتش، استعدادًا للمباراة المقبلة في الدوري الممتاز، أمام وادي دجلة، بعد انتهاء فترة الراحة التي منحها الجهاز الفني للفريق واستمرت لمدة ثلاثة أيام عقب مباراة أسوان التي فاز فيها الأهلي بثلاثة أهداف مقابل هدف.

أكد الدكتور أحمد أبو عبلة، رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن الفريق سوف يجري مسحة طبية غدًا الثلاثاء، وذلك ضمن الإجراء المتبع من الناحية الطبية للاطمئنان على حالة جميع اللاعبين.

أدى وليد سليمان، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريبات تأهيلية على هامش المران الجماعي الذي أقيم مساء اليوم الاثنين على ملعب التتش، استعدادًا لمباراة وادي دجلة المقرر إقامتها مساء بعد غد الأربعاء ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

نشر الكونغولي جاكسون موليكا لاعب فريق ستاندارد لييج البلجيكي ومازيمبي السابق، صورة له عبر مواقع التواصل الإجتماعي " إنستجرام" بقميص النادي الأهلي .

أكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، إن بدر بانون وأيمن أشرف ثنائي الفريق الأول لكرة القدم، حصلا على راحة من المران الجماعي الذي أقيم مساء اليوم الإثنين على ملعب التتش، بعد شعور الثنائي بنزلة برد خفيفة.

أكد الدكتور أحمد أبو عبلة، رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن رامي ربيعة لاعب الفريق، شارك في المران الجماعي الذي أقيم مساء اليوم الاثنين على ملعب التتش بصورة طبيعية، بعد تعافيه من الكدمة التي تعرض لها في المباراة الأخيرة أمام أسوان.

أكدت إدارة الأهلي أنه لا تفريط في حارس مرمي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي محمد الشناوي خلال الفترة المقبلة.