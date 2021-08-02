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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أخبار الأهلي..عرضان لـ ناصر ماهر.. سر غياب بانون وأيمن أشرف..حقيقة رحيل الشناوي

الاهلي
الاهلي

نشر موقع صدى البلد الإخباري، على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة داخل النادي الأهلي سواء على الساحة المحلية أو الإفريقية وجاءت كالآتي:

لديه عرضان.. ناصر ماهر يدرس الرحيل عن الأهلي نهاية الموسم

كشف مصدر عن أن ناصر ماهر لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي استقر على الرحيل عن القلعة الحمراء بنهاية الموسم للحصول على فرصة المشاركة أساسيًا.

محاضرة فنية وتدريبات خططية لـ الأهلي استعدادًا لـ وادي دجلة

عاد الفريق الأول لكرة القدم في النادي الأهلي تدريباته اليوم على ملعب التتش، استعدادًا للمباراة المقبلة في الدوري الممتاز، أمام وادي دجلة، بعد انتهاء فترة الراحة التي منحها الجهاز الفني للفريق واستمرت لمدة ثلاثة أيام عقب مباراة أسوان التي فاز فيها الأهلي بثلاثة أهداف مقابل هدف.

للاطمئنان على حالتهم.. مسحة طبية لجميع لاعبي الأهلي غدا

أكد الدكتور أحمد أبو عبلة، رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن الفريق سوف يجري مسحة طبية غدًا الثلاثاء، وذلك ضمن الإجراء المتبع من الناحية الطبية للاطمئنان على حالة جميع اللاعبين.

برنامج تأهيلي لـ وليد سليمان في التتش

 

أدى وليد سليمان، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريبات تأهيلية على هامش المران الجماعي الذي أقيم مساء اليوم الاثنين على ملعب التتش، استعدادًا لمباراة وادي دجلة المقرر إقامتها مساء بعد غد الأربعاء ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

عقب ظهوره بالتيشرت الأحمر.. أرقام مرعبة لـ جاكسون موليكا صفقة الأهلي المحتملة

نشر الكونغولي جاكسون موليكا لاعب فريق ستاندارد لييج البلجيكي ومازيمبي السابق، صورة له عبر مواقع التواصل الإجتماعي " إنستجرام" بقميص النادي الأهلي .

سر غياب بدر بانون وأيمن أشرف عن مران الأهلي
 

أكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، إن بدر بانون وأيمن أشرف ثنائي الفريق الأول لكرة القدم، حصلا على راحة من المران الجماعي الذي أقيم مساء اليوم الإثنين على ملعب التتش، بعد شعور الثنائي بنزلة برد خفيفة.

ربيعة يشارك في تدريبات الأهلي بعد تعافيه من كدمة مباراة أسوان

أكد الدكتور أحمد أبو عبلة، رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن رامي ربيعة لاعب الفريق، شارك في المران الجماعي الذي أقيم مساء اليوم الاثنين على ملعب التتش بصورة طبيعية، بعد تعافيه من الكدمة التي تعرض لها في المباراة الأخيرة أمام أسوان.

تعرف على حقيقة رحيل محمد الشناوي عن الأهلي

أكدت إدارة الأهلي أنه لا تفريط في حارس مرمي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي محمد الشناوي خلال الفترة المقبلة.

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